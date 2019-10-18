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18 Ekim 2019, Cuma
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Kombine rekoru

Kombine rekoru

Kulüp, kombine satışında bir rekora imza attı. "2019-20 sezonunda sahamızda oynayacağımız resmi maçlarda geçerli olan kombinelerinin genel satışı bitmiştir. Taraftarımıza ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" açıklaması yapıldı.

Kulüp, kombine satışında bir rekora imza attı. "2019-20 sezonunda sahamızda oynayacağımız resmi maçlarda geçerli olan kombinelerinin genel satışı bitmiştir. Taraftarımıza ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" açıklamasını yapan bordo-mavili kulübün bu sezon 32 bin kombine satışı gerçekleştirdiği öğrenildi. 15 milyon TL gibi bir kazanç elde eden ekibi geçtiğimiz sezon ise 25 bin kombine satmıştı. , kombine satışında bir rekora da imza atmış oldu.

Karadeniz ekibi bu sezon maddi anlamda altın çağını yaşıyor, sorunlarından bir bir kurtuluyor. İşte bazı örnekler:

1-Forma satışları toplamda 135 bin rakamına dayandı.
2-32 bin kombine satışı ile rekor kırıldı
3-Passolig kartı satışları 17 Bin 465'e ulaştı.
4-76 icra dosyasından 69 tanesi kapatıldı.
5-UEFA'daki dava dosyalarının 3'ü hariç hepsi kapatıldı.
6-UEFA'da kalan 3 dosyada Trabzonspor alacaklı.

  1. 18.10.2019
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