Kombine rekoru

Kulüp, kombine satışında bir rekora imza attı. "2019-20 sezonunda sahamızda oynayacağımız resmi maçlarda geçerli olan kombinelerinin genel satışı bitmiştir. Taraftarımıza ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" açıklamasını yapan bordo-mavili kulübün bu sezon 32 bin kombine satışı gerçekleştirdiği öğrenildi. 15 milyon TL gibi bir kazanç elde eden Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezon ise 25 bin kombine satmıştı. Trabzonspor, kombine satışında bir rekora da imza atmış oldu.

Karadeniz ekibi bu sezon maddi anlamda altın çağını yaşıyor, sorunlarından bir bir kurtuluyor. İşte bazı örnekler:



1-Forma satışları toplamda 135 bin rakamına dayandı.

2-32 bin kombine satışı ile rekor kırıldı

3-Passolig kartı satışları 17 Bin 465'e ulaştı.

4-76 icra dosyasından 69 tanesi kapatıldı.

5-UEFA'daki dava dosyalarının 3'ü hariç hepsi kapatıldı.

6-UEFA'da kalan 3 dosyada Trabzonspor alacaklı.