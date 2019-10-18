Evinin kralı

Karadeniz ekibinin iç sahada bileği bükülmüyor. 17 Şubat 2019'daki 2-0'lık Alanyaspor mağlubiyetinin ardından ligde iç sahada oynadığı maçlarda kaybetmeyen bordo-mavililer, 2018-19'da Akhisarspor'u 2-1, Antalyaspor'u 4-1, Yeni Malatyaspor'u 2-1, Kayserispor'u 4-2, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken, bu dönem de Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi, G.Birliği ile 2-2 kalıp, Beşiktaş'ı 4-1'le geçti. Fırtına 8 maçlık seride 7 galibiyet alırken, bir kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, yarın Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmada da saha avantajı ile galibiyete uzanmak ve zirve yarışında söz sahibi olmak istiyor.

8 MAÇTA 22 PUAN KAZANDILAR

Fırtına evinde 17 Şubat 2019'da aldığı son mağlubiyetin ardından ligde sahasında 8 ve deplasmanda 11 olmak üzere toplam 19 maça çıktı. Bu periyotta tek mağlubiyet alan bordo-mavililer, iç sahada deplasmana göre daha az müsabakaya çıkıp, daha çok puan topladı. İç sahada 8 maçta 22 puan, deplasmanda ise 11 maçta hanesine 20 puan yazdırabildi. Bordo-mavili takım bu dönem ilk 7 haftalık bölümünde ise evindeki 3 maçın 2'sini kazanıp birinden beraberlikle ayrılarak 7 puan, deplasmanda 4 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 5 puan aldı.

HEMEN ALALIM

Sezon başında Crystal Palace'tan 2 yıllığına 750 bin euro karşılığında kiralanan Sörloth'un kontratında da ipler Trabzonspor'un elinde. Taraftarlar, yönetimine "Bonservisini alalım" çağırısı yapıyor. Yönetim, 6 milyon euro'yu gözden çıkarırsa Norveçli futbolcuyu alabilecek. 23 yaşındaki santrfor, gelecek sezon resmi maçların yüzde 50'sinde oynarsa 'kesin transfer maddesi' devreye girecek. Yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret alan Sörloth, Karadeniz ekibinde mutlu olduğunu dile getiriyor.

KIRMIZI BEYAZA BOYANACAK

Trabzonspor, tüm kulüplerimiz gibi Barış Pınarı Harekatı'na büyük destek vermiş, Mehmetçik'e moral niteliğinde mesaj ve paylaşımlar yayınlamıştı. Son olarak bordo-mavili kulüp, tesislerdeki binaya Türk Bayrağı, Atatürk posteri asarak mesajını iletti. Yarın oynanacak Gaziantep mücadelesinde de bu tavrın süreceği, yönetimin yanı sıra taraftarların da özel organizasyonlar için çalıştığı öğrenildi.