Yankaya yönetecek

Süper Lig'in 8. haftasınında maçları yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak Trabzonspor- Gaziantep mücadelesinde Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. VAR hakemi ise Turgay Kaan Numanoğlu. Fırtına, Yankaya ile son maçında Balıkesir'i 2-1 yenmişti.