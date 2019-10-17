Yankaya yönetecek
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'un Gaziantep FK'yi konuk edeceği karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Mehmet Cem Hanoğlu üstlenecek.
Süper Lig'in 8. haftasınında maçları yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak Trabzonspor- Gaziantep mücadelesinde Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. VAR hakemi ise Turgay Kaan Numanoğlu. Fırtına, Yankaya ile son maçında Balıkesir'i 2-1 yenmişti.
- 17.10.2019
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