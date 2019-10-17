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17 Ekim 2019, Perşembe
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Yankaya yönetecek

Yankaya yönetecek

'in 8. haftasında 'un FK'yi konuk edeceği karşılaşmayı yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Mehmet Cem Hanoğlu üstlenecek.

Süper Lig'in 8. haftasınında maçları yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak - mücadelesinde düdük çalacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. VAR hakemi ise Turgay Kaan Numanoğlu. Fırtına, Yankaya ile son maçında Balıkesir'i 2-1 yenmişti.

  1. 17.10.2019
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