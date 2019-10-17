Novak kalmak istiyor
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 29 yaşındaki Çek futbolcu Filip Novak'ın takımda kalmak istediğini söyledi. Oyuncu ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Ağaoğlu, "Novak her şartta çok olumlu görüş bildirdi." dedi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, iç transfer görüşmeleri ile ilgili bilgi verdi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Sosa, Novak, Pereira ve Hosseini ile görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Ağaoğlu, "Novak her şartta çok olumlu görüş bildirdi. Bize, 'Menajerimle anlaşın, ben burada kalmak istiyorum' dedi. Novak kalma konusunda çok sıcak bakıyor. Bu da bizi hem mutlu ediyor hem de anlaşma konusunda daha rahat yürüyeceğimizi gösteriyor" ifadesini kullandı.
SOSA MÜJDESİ
Sosa'nın menajeri Fabio Bilardo, sözleşme uzatmaya sıcak baktıklarını belirtti. Bilardo, "Sosa, Trabzonspor'da son derece mutlu. Ailesi rahat. Trabzonspor'la iyi ilişkisi var. Çok iyi bir performans sergiliyor. Bu çerçeveden baktığımızda biz pozitifiz. Kendisi burada kalmaya sıcak bakıyor" ifadesini kullandı.
- 17.10.2019
-
Genoa karıştı! Dev isyan ve Sinan Gümüş...
Toplam 1
Yorum
okuyucu Goran Pandev oyuncu olsaydı Türkiyede bir cok klup alırdı !! Genoa Menejer Teknik hocası kendini kovdurmaya calışıyor anladığım 5 haftadır !
-
İran’da Barış Pınarı’nı destekleyen futbolcuya sahalardan men cezası
Toplam 1
Yorum
Sulocan Acaba bu konuda takımın teknik direktörü Mustafa Denizli ne yapacak. Federasyona karşımı gelecek yoksa takımı bırakacakmı...
-
Soccer Physics
Toplam 51
Yorum
emir oyun çok güzel
Novak kalmak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.