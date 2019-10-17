Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret
Rusya'da yapılan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ı ziyaret etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Ünal Karaman ile bir araya gelen Sürmeneli'ye antrenörü Cahit Süme de eşlik etti.
Karaman, dünya şampiyonu milli boksör Sürmeneli'yi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
Sporun her dalında yarışan ve başarıyı amaçlayan gençleri takdir ettiğini ifade eden Karaman, "Özellikle de kız çocuklarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Busenaz, Dünya Şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı. Umarım olimpiyatlarda da aynı başarıyı gösterecek ve ülkemizi hakkıyla temsil edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
- 17.10.2019
- Güncelleme: 17.10.2019 23:45
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Eksikler can sıkıyor
Toplam 1
Yorum
eray artık douglas rebocco dönemi başlamalı sürekli oynasalar kendilerini bulacaklar yedek oyuncularda kaliteli eksiklerden daha iyi oynarlar
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Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu?
Toplam 1
Yorum
1903 Degistir su sistemini beni hasta etme demek için gitmiştir :)))
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Palabıyık’a büyük tepki
Toplam 1
Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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