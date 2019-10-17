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17 Ekim 2019, Perşembe
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Milli boksörden 'a ziyaret

Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret

'da yapılan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Trabzonspor Teknik Direktörü 'ı ziyaret etti.

'nde ile bir araya gelen Sürmeneli'ye antrenörü Cahit Süme de eşlik etti.

Karaman, dünya şampiyonu Sürmeneli'yi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Sporun her dalında yarışan ve başarıyı amaçlayan gençleri takdir ettiğini ifade eden Karaman, "Özellikle de kız çocuklarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Busenaz, Dünya Şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı. Umarım olimpiyatlarda da aynı başarıyı gösterecek ve ülkemizi hakkıyla temsil edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 17.10.2019
  2. Güncelleme: 17.10.2019 23:45
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