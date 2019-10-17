Karaman'dan isabetli pas uyarısı
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman işi sıkı tutuyor. Oyuncularından paslaşmalar esnasında adam eksiltmeye dikkat etmelerini isteyen Karaman, "Hızlı karar, doğru pas, doğru hamleler" uyarısını yapıyor.
Tenik direktör Ünal Karaman, işi çok sıkı tutuyor, futbolcularını sık sık uyarıyor. Oyuncularının paslaşmaları esnasında adam eksiltmeye dikkat etmelerini isteyen tecrübeli hocanın, "Birbirinizle paslaşırken arkanızdan, yanınızdan rakibinizin müdahalelerini de görebilmelisiniz. Çok çabuk karar verip çabuk oynamalısınız. Doğru pas, doğru hamleler çok önemli. Paslarınızı birbirinizi görerek vermelisiniz" uyarılarını yapması dikkat çekti.
DOKUZ PUAN ALMALIYIZ
Teknik direktör Ünal Karaman, Gaziantep, Krasnodar ve Başakşehir maçlarında 9 puanlık hedef koydu. Oyuncularının üstün gayretinden memnun olduğu her fırsatta dile getiren Karaman, her maçı tek tek düşünmeleri gerektiğini aktardı. 53 yaşındaki hoca, alacakları her 3 puanın hedeflerine kendilerini bir adım daha yaklaştıracağını belirtti.
STURRIDGE VE NOVAK TAKIMA KATILDI
Fırtına Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü. Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ekuban ile Onazi'nin yanı sıra ülkelerinin milli takımda bulunan Sörloth ile Hosseini idmanda yer almadı. Mikel ise ayrı çalıştı. Bir süredir tek başına çalışan Sturridge ile Novak takımla antrenman yaptı.
ÜÇ FUTBOLCU BELLİ DEĞİL
Sakatlıkları bulunan Novak, Obi Mikel ve Sturridge'nin Gaziantep'e karşı oynayıp oynamayacakları maç günü belli olacak. Teknik direktör Ünal Karaman bu belirsizlik ortamında tüm alternatifleri düşünerek hazırlık yaparken, Mikel'in oynamaması durumunda Doğan Erdoğan'a, Novak'ın oynamama ihtimali karşısında ise Kamil Ahmet Çörekçi'ye görev verecek. Ancak üç oyuncunun da çok ciddi sakatlıklarının olmadığı belirtiliyor.
AVDIJAJ HAZIR KITA
Kosovalı kanat Avdijaj, son haftalardaki performansı sebebiyle ilk 11'deki yerini kaptırmıştı. 23 yaşındaki futbolcu, milli arayı iyi değerlendirdi ve teknik direktör Karaman'ın beğenisini kazandı.
10 GÜNDE 3 MAÇA ÇIKACAK
Fırtına, milli ara sonrası 10 gün içinde 3 kritik karşılaşma oynayacak. Bordo-mavililer ilk olarak cumartesi günü Gaziantep'i ağırlayacak. Fırtına kazanıp 15 puana yükselmeyi ve Avrupa Ligi'nde 24 Ekim Perşembe günü Krasnodar ile oynayacağı maça moralli çıkmak istiyor. C Grubu'nda henüz galibiyetle tanışamayan Trabzonspor, 1 puan ile 3. sırada yer alıyor. Ardından Başakşehir'i yenerek Süper Lig'de zirvede kendini iyice hisettirmeyi planlıyor.
- 17.10.2019
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okuyucu Goran Pandev oyuncu olsaydı Türkiyede bir cok klup alırdı !! Genoa Menejer Teknik hocası kendini kovdurmaya calışıyor anladığım 5 haftadır !
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Sulocan Acaba bu konuda takımın teknik direktörü Mustafa Denizli ne yapacak. Federasyona karşımı gelecek yoksa takımı bırakacakmı...
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Soccer Physics
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emir oyun çok güzel
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