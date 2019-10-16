Obi’de zorlanma var

Sakatlıklardan çok çeken Trabzonspor'da Obi Mikel önceki günkü antrenmanı yarıda bırakmıştı. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun durumu camiayı endişelendirirken, Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven konuyla ilgili açıklamada bulundu. Kulüp sitesinden yapılan duyuruda "Oyuncumuza yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda uyluk ön adale zorlanması tespit edildi. Oyuncumuzun Gaziantepspor karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacaktır" denildi. Ünal Karaman sisteminde önemli rolü olan Obi'nin durumunu son ana kadar bekleyecek. Forma giyemezse yerine Doğan Erdoğan oynayacak.

PARMAK VE NOVAK DÖNDÜ

Trabzonspor'da sakatlıkları sebebiyle milli takım kadrolarından çıkarılan Abdulkadir Parmak ve Filip Novak dünkü antrenmanda yer aldılar. A.Parmak idmanın tamamında yer aldı. Çek sol bek ise kondisyon ağırlıklı ilk bölümde takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. İkinci bölümde takımdan ayrıldı, salonda antrenmanı sürdürdü.

MİLLİLER YARIN GELİYOR

Fırtına, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana milli takımlarda olan Uğurcan Çakır, Alexander Sörloth ve Majid Hosseini katılmadı. 3 isim yarın takım arkadaşlarına dahil olacak.

FERNANDES GÖREV BEKLİYOR

Karadeniz temsilcisinin stoperlerinden İvanildo Fernandes milli arada sakatlığını atlatmıştı. Fizyoterapist Emre Doğan yönetiminde çalışan 23 yaşındaki savunmacı cumadan itibaren takıma katıldı. Gaziantepspor karşılaşmasında teknik direktör Ünal Karaman'dan forma bekliyor.

STURRIDGE TEK ÇALIŞTI

Fırtına'nın dünyaca ünlü yıldızı Daniel Sturridge dünkü antrenmanda takım arkadaşlarından ayrı çalıştı. Tecrübeli futbolcunun ciddi bir sakatlığının olmadığı belirtildi. 30 yaşındaki forvetin tam olarak hazır hale gelmesi için bu çalışma metodunun seçildiği öğrenildi. İngiliz golcünün, Gaziantep ile oynanacak maçta sahada olması bekleniyor.

ÖMÜR, F.BAHÇE MAÇINA HAZIR

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. 20 yaşındaki futbolcunun devre arası kampına katılması planlanıyor. Kulüp doktorları Abdülkadir Ömür'ün şubat ayı başında ligde oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında sahada olacağını düşünüyor. Sakatlığı yakından takip edilen genç yıldız, tam olarak iyileşmeden kesinlikle sahaya sürülmeyecek.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Trabzonspor'un cumartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Şenol Güneş Stadı'nda 17.30'da başlayacak maçın en ucuz biletleri 40 TL'den satışa çıktı. VIP tribün biletleri ise 375 TL.