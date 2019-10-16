Doğan Erdoğan'dan İslamofobi açıklaması!

Türk ordusunun, hain terör örgütüne karşı Fırat'ın doğusunda yürüttüğü kahramanca mücadele sürerken Avrupa'nın karşıt söylemi biliniyor. Ancak Avrupa'da İslamofobi ve Türk düşmanlığının geldiği noktayı kariyerini orada inşa eden Doğan Erdoğan oldukça çarpıcı bir örnekle anlattı. Trabzonspor'un sezon başında Avusturya'nın LASK Linz takımından kadrosuna kattığı 23 yaşındaki ön libero yaşadığı ırkçı olayı paylaştı.

AVRUPA HEP BÖYLE

Doğan Erdoğan başına gelen ırkçılık olayını şöyle anlattı: "Harekata destek verdiği için St. Pauli'nin Cenk Şahin'i kadro dışı bırakmasına şaşırmadım. Benim soyadım Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile aynı. Bu nedenle Avusturya'da otururken kapıda bulunan zilden soyadım sökülmüştü. Bunun dışında bir olay olmadı. Herhalde yüz yüze cesaret edemediler. Cenk'in yaşadığı çok acı. Ama Türkiye ona her zaman sahip çıkar"

MEVKİİ FARK ETMEZ

"Bu takımın teknik direktörü Ünal Karaman. Hocamız beni nerede görür, nerede oynatmak isterse ben orada olacağım. Benim için önemli olan çalışmak ve sahada olmak, gerisi hocamızın kararına bağlı. Orta sahada müthiş oyuncular var. Ben de burada kendime yer açmaya çalışıyorum"

ÖZEL ANTRENÖRÜM VAR

Doğan Erdoğan, kendini sürekli geliştirmek istediğini belirtip sadece takım antrenmanlarıyla yetinmediğini söyledi. 23 yaşındaki başarılı futbolcu "Özel bir antrenörüm var. İdmanlar haricinde onunla da çalışarak kendimi daha iyi hazırlamaya çalışıyorum" dedi.

HEDEFİMİZ ZİRVE

"Biz Trabzonspor olarak her zaman zirveyi hedefleyen bir takımız. Ona göre mücadele ediyoruz. Üç kulvarda gidebilecek güçteyiz. Sakat oyuncuların dönmesiyle gücümüze güç katacağız. Sonra daha sağlam şekilde yolumuzda ilerleyeceğiz"

SOSA VE MIKEL'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM

"Takımda çok önemli yıldızlar var. Jose Sosa, Obi Mikel gibi oyuncularla birlikte forma giymek çok özel. Tabii Abdulkadir Parmak da var. Tam bir profesyonellik örneği. Mikel ve Sosa'nın müthiş kariyerleri var. Onları izleyerek kendimi daha yukarı çıkarmaya çalışıyorum"