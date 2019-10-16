Dev bayrakla destek
Sosyal medya hesaplarında profil fotoğraflarına Türk bayrağı koyan Trabzonspor’un Barış Pınar Harekatı’na müthiş desteği sürüyor. Tesislere dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri asıldı.
Karadeniz temsilcisi, Barış Pınar Harekatı'na her platformdan desteğini sürdürüyor. Trabzonspor, harekat başladığında sosyal medyada kulübe ait hesapların profil fotoğraflarını Türk bayraklarıyla süslemişti. Sadece yerliler değil yabancı oyuncular da Türk bayraklı paylaşımlar yaparak harekata destek vermişlerdi. Bordomavililer bir hamle daha yaptı. Trabzonspor kulübü antrenman tesislerine dev bir Türk bayrağı astı. Yanına aynı boyutlarda Atatürk posteri ve kulübün bayrağı asıldı. Bordo-mavili renklere gönül verenler, kulübün bu hassas yaklaşımını överek "İşte Trabzon bu. İşte Trabzonspor bu. Helal olsun düşünenlere" mesajları yolladılar.
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