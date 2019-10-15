Obi Mikel sakatlandı
Karadeniz ekibi, 1 günlük iznin ardından Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda 4'lü minyatür kale çalışması sırasında sakatlık şoku yaşandı.
Karadeniz ekibi, 1 günlük iznin ardından Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda 4'lü minyatür kale çalışması sırasında şok yaşandı. Obi Mikel, sağ baldırından sakatlık yaşadığını teknik heyete bildirmesinin ardından idmandan ayrıldı. Bugün kontrollerden geçecek olan 32 yaşındaki ön libero ile ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor.
- 15.10.2019
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Beşiktaş'ta kalede sürpriz biri olabilir
Toplam 2
Yorum
karakartal Karius olmadı,kan uyuşmazlığı oldu.Fabri alınırsa çok iyi olur
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İrfan Can Kahveci'den Fransız gazeteciye ince ayar! 'Savaşta değiliz'
Toplam 2
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dadaş helal olsun kardeşim akşamda futbolcularına sahada ayar vereceğinizi biliyorum Allah yardımcınız olsun oğul paşası
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun Çebi'ye bağlı
Toplam 1
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Pençe ÇEBİ!
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