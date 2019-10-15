Hedef 6’da 6

Bordo-mavililer, Gaziantep'i ağırladıktan sonra, Avrupa Ligi'nde Krasnodar'ı konuk edecek. Gaziantep'i geçip ligde zirvede yoluna devam etmek isteyen Fırtına, Krasnodar'u da yenerek Avrupa Ligi'nde grupta iddiasını sürdürmek amacında. Bordo-mavililer, ardından Başakşehir (D) ve Göztepe'yi ağırlayacak. Zorlu seri Krasnodar deplasma Alanya ile yapılacak maç ile bitecek.

EL ELE VERELİM

Bu kritik virajda teknik direktör Ünal Karaman, 6'da 6 yapmak istiyor. Tecrübeli hoca, "Zorlu bir seriye daha giriyoruz. Önce Gaziantep, sonra diğerlerine bakacağız. Trabzonspor olarak bu sezon büyük hedeflerimiz var ve bu oyuncular bu yolda büyük özveri ile mücadele ediyor. Birlik olmaya devam edersek, güzel günler çok yakında" dedi.

NEREDEYSE HAZIRIM

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 yıldır sahalardan uzak olan Onazi, formasına kavuşmak için gün sayıyor. 26 yaşındaki Nijeryalı ön libero, sosyal medyadan "İnsanları mutlu gördüğümde motive oluyorum. Bu sezonki hedefe ulaşmak için daha güçlü dönmek için çok çalışıyorum. Neredeyse hazırım" diye konuştu.

EN GENÇ BÜYÜK!

Süper Lig'in 7. haftasında ilk 3 takım arasında yer alan bordo-mavililer; Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray gibi şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında en genç ekibe sahip. Fırtına 25.2, Kartal 27.3, Kanarya 27.1 ve Cimbom ise 28 yaş ortalamasıyla mücadele ediyor. Rize 24.8 ortalama ile en genç takım.