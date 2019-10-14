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14 Ekim 2019, Pazartesi
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'a sponsorlardan müthiş gelir

Trabzonspor'a sponsorlardan müthiş gelir

, başkanlığında sponsorluk anlaşmalarıyla maddi refaha ulaştı. Arka arkaya atılan önemli imzalarla bordo-mavililerin 2 yılda elde ettiği sponsorluk geliri 16 milyon Euro'yu aştı.

'da ekonomik olarak son 2 yılda atılan adımlar meyvelerini veriyor. 'nun başkanlığı geldiği geçen yıldan bu yana bordo-mavililer çok önemli sponsorluk anlaşmaları imzaladı.

Özellikle bu sezona başlarken ciddi anlaşmalarla dikkat çeken temsilcisi, nerdeyse Şampiyonlar Ligi gibi bir gelir elde etti. Sportif başarı açısında da ciddi gelişmeler yaşayan Trabzonspor, 4 yıl sonra Avrupa Ligi'ne katıldı, ligde de ilk 4'e adını yazdırdı.

Trabzonspor'dan Nwakaeme çıkışta

Bordo-mavililer, ilk olarak geçen yılın başında giyim markası Macron'la 3 yıllık anlaşma yaptı ve 4 milyon 725 bin TL'yi direkt olarak aldı. Ardından Ekim 2018'de 'de bir ilk olan dijital ödeme kartı 'Papara Card' ile sponsorluk anlaşmasına varıldı.

ANLAŞMALAR DIŞ BASINDA BİLE YER BULDU

Bu sezon başında ise esas büyük adımlar atıldı. Forma göğüs sponsorluğu için Vestel'le 3 yıllık anlaşma yapan bordo-mavili kulüp yıllık 3 milyon euroyu kasasına koydu. En son yine büyük şirketler Turkcell ve Huawei ile 3 yıllık yapılan sözleşmeler dış basında bile yankı buldu.

Toplamda 52.5 milyon TL'yi bulan bir gelir sağlandı. Trabzonspor'un 2 yılda elde ettiği sponsorluk gelirleri de 16 milyon euroyu aştı. Ayrıca Medical Park'la 2017'de yapılan 5 yıllık anlaşma gereği de yıllık 5.9 milyon euro geliyor.

  1. 14.10.2019
  2. Güncelleme: 14.10.2019 09:43
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