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14 Ekim 2019, Pazartesi
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Sörloth girdi işler değişti

Sörloth girdi işler değişti

Elemeleri F Grubu'nda İspanya ile 1-1 berabere kalan 'te oyuna 63. dakikada dahil olan Trabzonsporlu performansıyla göz doldurdu.

elemelerinde , İspanya karşısında 1-0 yenikken 63. dakikada oyuna dahil oldu. Bu andan itibaren oyunu rakip alana yıkan Norveç, maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Trabzonsporlu Sörloth alkışı topladı.
  1. 14.10.2019
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