Sörloth girdi işler değişti
EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nda İspanya ile 1-1 berabere kalan Norveç'te oyuna 63. dakikada dahil olan Trabzonsporlu Alexander Sörloth performansıyla göz doldurdu.
- 14.10.2019
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Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
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savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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