Hosseini'ye zam
Trabzonspor, 23 yaşındaki stoperi Majid Hosseini'nin kontratını uzatmak istiyor. Genç futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerilecek. 600 bin euro’luk maaşı artırılacak.
Bordo-mavililer, Majid Hosseini'nin gösterdiği performanstan bir hayli memnun. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da vazgeçilmezleri arasında yer alan İranlı stoperin kontratı gelecek sezon sona eriyor. Karadeniz temsilcisi, Avrupa'dan da birçok kulübün radarına takılan Hosseini'yi kaybetmek istemiyor. Bunun için başarılı savunmacıya 3 yıllık yeni kontrat önerilecek. Trabzonspor'dan yıllık 600 bin euro alan genç oyuncunun, ücretine de zam yapılacak. Fırtına'da mutlu olan ve hak ettiği saygıyı gören Hosseini'nin bordo-mavili yönetimin teklifine olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, Hosseini ile sözleşme uzatma görüşmelerini devre arasında tamamlamayı hedefliyor.
- 14.10.2019
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Hosseini'ye zam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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