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13 Ekim 2019, Pazar
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Sosa 'Evet' dedi

Sosa 'Evet' dedi

, 34 yaşındaki kaptanına 2 yıllık yeni sözleşme önermişti. Başkan Ağaoğlu, ülkesinden teklifler alan Sosa ile görüştü. Tangocu, “Ben kalmak istiyorum” dedi.

Fırtınası, ligde üst sıralara tırmanırken yönetim de boş durmuyor. Bordo-mavililer, iç harekatının en önemli parçalarından biri olan için görüşmelere başladı. Konuyla ilgili Arjantinli oyuncuya neredeyse her maçtan sonra mikrofon uzatılıyordu. 34 yaşındaki futbolcu da "Ben kalmaya hazırım. Kariyerimi burada tamamlamak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Başkan , milli arada buluştu. Ağaoğlu ve Sosa karşılıklı ilk düşüncelerini söylediler.

BU KEZ BONKÖR OLACAK
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Jose Sosa'ya kendisiyle 2 yıl daha devam etmek istediklerini iletti. Arjantinli futbolcu da bordo-mavili kulübün başkanına, maç sonu röportajlarında söylediği cümleleri tekrarladı. Kariyerini 'da sonlandırmak istediğini kaydetti. Taraflar şimdi net maaş görüşmelerine başlayacak. Transferlerde düşük rakamlara ünlü yıldızları takıma kazandıran Ağaoğlu, kulüp için farklı önemde olan Sosa için daha bonkör davranacak.

ÜLKESİNDEN TEKLİF YAĞIYOR
Ünlü yıldızları lige yeniden kazandırmak isteyen Arjantin kulüpleri de Jose Sosa'nın peşinde. Ancak kariyerini son bölümüne yaklaşmışken Fırtına'da 'takımın maestrosu' olan ve önemli bir maaş kazanan 34 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da kalmayı planlıyor.

AİLESİYLE GÖRÜŞECEK
Jose Sosa, başkan Ahmet Ağaoğlu'na kendi kararını açıklarken, ailesine de danışmak istediğini söyledi. Yıldız isim, aile bireylerinin de onayını aldıktan sonra net cevabını söyleyecek. 34 yaşındaki oyuncunun eşi ve ikiz kızları da Trabzon'da yaşamaktan memnunlar.

TAM BİR SAVAŞÇI
Jose Sosa, 34 yaşında rağmen sahada tam bir savaşçı. Tecrübeli oyuncu, Trabzonspor formasını sırtına geçirdiği anda sahada bir kusursuz bir makineye dönüşüyor. Başarılı isim ligin en fazla ikili mücadele kazanan ismi.

3 İSİM SIRADA BEKLİYOR
Karadeniz temsilcisinde sol bek Filip Novak, sağ bek Joao Pereira ve stoper Majid Hosseini ile de görüşmeler devam ediyor. 35 yaşındaki Pereira'ya 1 yıllık kontrat önerildi. 29'luk Novak ve 23'lük Hosseini'ye ise 3'er yıllık yeni kontrat sunulacak.

  1. 13.10.2019
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