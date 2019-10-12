Onazi gün sayıyor

Trabzonspor ile Çaykur Rize arasında 23 Aralık 2018'de oynanan ve bordomavililerin 4-1 kazandığı maçın 32. dakikasında sakatlanan Onazi'ye Aşil Rüptürü (kopma) tanısı konmuştu. Geçirdiği ameliyatın ardından 300 gündür takımdan ayrı kalan Nijeryalı ön libero, forma giyeceği günü bekliyor. Top ile çalışmalara başlayan 26 yaşındaki yıldızın takımla yapacağı idmanlar durumunu belirleyecek.

REKABET ARTACAK

Teknik direktör Ünal Karaman, Onazi'nin bir an önce sahalara dönebilmesi için durumunu yakından takip ediyor. Nijeryalı oyuncunun tamamen iyileşmesini bekleyen deneyimli teknik adam, orta sahada ciddi bir rekabet ortamı yakalayacak.

NİJERYALILARIN BÜYÜK SEVİNCİ

Karadeniz ekibi, 4 günlük iznin ardından Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı. Ünal Karaman yönetimindeki idmanda toparlanma çalışmaları yapıldı. Sakatlığı geçen Fernandes de takımla çalışmalara katıldı. Ayak ve kafa ile oynanan tenis maçını kazanan Nijeryalılar Nwakaeme ve Obi Mikel, büyük sevinç yaşadı.