Onazi gün sayıyor
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 32. dakikasında sakatlanan Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, forma giyeceği günü bekliyor.
Trabzonspor ile Çaykur Rize arasında 23 Aralık 2018'de oynanan ve bordomavililerin 4-1 kazandığı maçın 32. dakikasında sakatlanan Onazi'ye Aşil Rüptürü (kopma) tanısı konmuştu. Geçirdiği ameliyatın ardından 300 gündür takımdan ayrı kalan Nijeryalı ön libero, forma giyeceği günü bekliyor. Top ile çalışmalara başlayan 26 yaşındaki yıldızın takımla yapacağı idmanlar durumunu belirleyecek.
REKABET ARTACAK
Teknik direktör Ünal Karaman, Onazi'nin bir an önce sahalara dönebilmesi için durumunu yakından takip ediyor. Nijeryalı oyuncunun tamamen iyileşmesini bekleyen deneyimli teknik adam, orta sahada ciddi bir rekabet ortamı yakalayacak.
NİJERYALILARIN BÜYÜK SEVİNCİ
Karadeniz ekibi, 4 günlük iznin ardından Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı. Ünal Karaman yönetimindeki idmanda toparlanma çalışmaları yapıldı. Sakatlığı geçen Fernandes de takımla çalışmalara katıldı. Ayak ve kafa ile oynanan tenis maçını kazanan Nijeryalılar Nwakaeme ve Obi Mikel, büyük sevinç yaşadı.
- 12.10.2019
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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