Novak müjdesi
Sol bek Filip Novak, Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk yarıda yerde kalmıştı. Çaykur Rize maçında sakatlanan 29 yaşındaki Çekyalı sol bekin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Sol bek Filip Novak, Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk yarıda yerde kalmıştı. Adalesinde bir sorun yaşadığı öğrenilen Çekyalı yıldızın durumuyla ilgili ise bir açıklama yapılması bekleniyordu. 29 yaşındaki savunmacıda önemli bir sorunun olmadığı bildirildi. Bu doğrultuda lige verilen milli aranın ardından Novak'ın yeniden sahalara dönmesi bekleniyor. İstikrarı ile ön plana çıkan Novak, bu sezon Rize mücadelesi haricinde 12 maçta 90 dakika sahada kalmıştı. Ünal Karaman'ın vazgeçilmezi oldu.
- 10.10.2019
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Rize'de çok güzel hareketler
Toplam 1
Yorum
ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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