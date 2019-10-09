Sörloth rekor peşinde
Trabzonspor'da şu ana dek 6 kez fileleri sarsan Norveçli forvet Alexander Sörloth'un hedefi Bodo Glimt ve Midtjylland’da attığı 15 golü sollayıp geçmek.
- 9.10.2019
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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Yara saracak!
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok büyük bir potansiyel var.
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