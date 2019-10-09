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09 Ekim 2019, Çarşamba
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Sörloth rekor peşinde

Sörloth rekor peşinde

'da şu ana dek 6 kez fileleri sarsan Norveçli 'un hedefi Bodo Glimt ve Midtjylland’da attığı 15 golü sollayıp geçmek.

Alexander Sörloth, gözünü kariyer rekoruna dikti. 23 yaşındaki geçtiğimiz sezon başarısız geçen Crystal Palace döneminin ardından kiralık geldiği 'da adeta kendini buldu. 2019- 20 sezonuna iyi bir başlangıç yapan Norveçli oyuncu lig ve Avrupa'da bugüne kadar oynadığı 13 maçta 6 gole imza attı. Profesyonel kariyerine Rosenborg'da başlayan ve sonrasında bir başka Norveç ekibi Bodo Glimt'in yolunu tutan Norveçli, 2015'te burada 27 maçta 15 gole katkı yaparak adından söz ettirdi. Sörloth, 2017-18'de Danimarka ekibi Midtjylland forması ile 30 maçta yine 15 gole imza attı. Bu sezonki tek hedefi takıma yapacağı katkı ile birlikte 15 gollük kariyer rekorunu geçmek.
  1. 9.10.2019
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