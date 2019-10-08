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08 Ekim 2019, Salı
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Uğurcan devleşiyor

Uğurcan devleşiyor

Süper Lig’in ‘en değerli’ kalecisi olan 23 yaşındaki her maç biraz daha büyüyor. Genç eldiven, Rize maçında da galibiyet golünü hazırladı.

'da Onur Kıvrak'ın geçen yıl futbolu bırakması sonrası kaleyi devralan üzerine koyarak gidiyor. Performansıyla Milli Takım'a yükselen başarılı eldiven hücuma da inanılmaz destek veriyor. Geçen hafta Anthony Nwakame'nin attığı golde topu oyuna hızlı sokarak asist yapan başarılı kaleci, Rizespor deplasmanını da boş geçmedi. Uğurcan, 90. dakikada yine Nwakaeme'nin attığı golün hazırlayıcısı oldu. Topu nokta atışı bir degajla Sörloth'la buluşturdu. Norveçli yıldızın pasında Nwakaeme ağları havalandırdı. Uğurcan'ın payı büyük oldu. Fırtına'da yetişen genç eldiveni İngiltere, İtalya ve Alman kulüpleri yakından takip ediyor.

YANYANA GÜÇLÜYÜZ

Uğurcan Çakır maç sonunda sosyal medya hesaplarından şu mesajı paylaştı. "Ayakta kalmanın bile zorlaştığı şartlarda çok anlamlı bir galibiyet oldu. Tüm takım arkadaşlarımı yürekli mücadeleden dolayı kutluyorum. Hem statta hem de ekran başında bizi destekleyen herkese teşekkürler. Yan yana çok güçlüyüz"

  1. 8.10.2019
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