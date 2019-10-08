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08 Ekim 2019, Salı
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Karaman motive etti

Karaman motive etti

, teknik direktör ’ın 'de oynanan Rizespor maçı öncesi soyunma odası konuşmasını yayınladı. Usta hoca, etkili sözleriyle takımı uyandırdı.

İki Karadeniz ekibini 'de karşı karşıya getiren mücadele öncesi teknik direktör , oyuncularının maç motivasyonuna yeterince ulaşmadıklarını fark etti. Deneyimli hoca, soyunma odasında yaptığı etkileyici konuşmayla öğrencilerini harekete geçirdi. Kulüp, 2-1 kazanılan maç sonrası bu anları yayınladı. İşte Karaman'ın oyunculara yaptığı konuşmanın vurucu son bölümü: "Arkadaşlar şunu bir kez daha hatırlatayım. Öncelikle bu maça ihtiyacımız var. Onu bir kere kafanıza bir koyun. Fırtına öncesi sessizlik olarak görüyorum bu durgunluğunuzu. Görevinizi biliyorsunuz. Kazanmamız gereken bir maç olduğunu da biliyorsunuz. Haydi bakayım çocuklar"

ALLAH İÇİN SEVİYORUM

Ünal Karaman, Trabzon ve Rize için öyle ifadeler kullandı ki gönülleri fethetti. Karaman'ın sözleri: "Aynı denizi, aynı toprağı, aynı havayı paylaşan, birbirinden güç alması gereken iki komşu kentin farklı şekilde anılması beni rahatsız ediyor. Rizeliler benim kardeşim. Allah için seviyorum. İnsanını, doğasını seviyorum. Yaylalarına çıkıyorum. Acıları olursa buraya gelip paylaşıyorum. Onlar bu toprakların özel insanları"

  1. 8.10.2019
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