Zirve hedefi
Karadeniz derbisinde Trabzonspor, komşusu Çaykur Rize’ye konuk olacak. Bordo-mavililer, deplasmanda kazanarak üst sıralara yükselmeyi planlıyor
Süper Lig'de bugün Karadeniz'in iki güzide ekibi karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, 19.00'daki mücadelede 3 puan için mücadele verecek. Maçın hakemi Hüseyin Göçek. VAR'ın başında ise Zorbay Küçük yer alacak. Bordo-mavililer bugünkü karşılaşmadan mutlak 3 puan istiyor. Kötü gidişata geçen hafta Şenol Güneş Stadı'nda Beşiktaş'ı 4-1 yenerek son veren Karadeniz temsilcisinin hedefi bugün de Çaykur Rizespor maçını kazanarak üst sıralara tırmanmak.
İLK 3 İHTİMALİ VAR
Trabzonspor geçen sezon şampiyonluğu bireysel basit hatalar ve hakem yanlışlarıyla kaybetmişti. Bordo-mavililerin hocası Ünal Karaman oyuncularına bu maça tam konsantre olmaları konusunda uyarırken kazanmaları halinde ilk 3'e gireceklerini hatırlattı. Karadeniz ekibi, yoğun maç programı ve sakatların çokluğuna rağmen Çaykur Rizespor'u deplasmanda mağlup ederek zirve yarışına ortak olmayı planlıyor. Basel maçında takımı rotasyona sokan Karaman, Rize'de eski kadrosuna dönecek.
MUHTEMEL 11'LER
Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Dimitiris, Abarhoun, Melnjak, Attamah, Vetrih, Boldrin, De Pauw, Samudio, Scepovic
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Obi Mikel, Sörloth, Nwakaeme, Sturridge
- 6.10.2019
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Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Toplam 4
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007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Zirve hedefi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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