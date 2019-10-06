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06 Ekim 2019, Pazar
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Zirve hedefi

Zirve hedefi

Karadeniz derbisinde , komşusu Çaykur Rize’ye konuk olacak. Bordo-mavililer, deplasmanda kazanarak üst sıralara yükselmeyi planlıyor

Süper Lig'de bugün Karadeniz'in iki güzide ekibi karşı karşıya gelecek. ile , 19.00'daki mücadelede 3 puan için mücadele verecek. Maçın hakemi . VAR'ın başında ise Zorbay Küçük yer alacak. Bordo-mavililer bugünkü karşılaşmadan mutlak 3 puan istiyor. Kötü gidişata geçen hafta Stadı'nda Beşiktaş'ı 4-1 yenerek son veren Karadeniz temsilcisinin hedefi bugün de Çaykur Rizespor maçını kazanarak üst sıralara tırmanmak.

İLK 3 İHTİMALİ VAR
Trabzonspor geçen sezon şampiyonluğu bireysel basit hatalar ve hakem yanlışlarıyla kaybetmişti. Bordo-mavililerin hocası oyuncularına bu maça tam konsantre olmaları konusunda uyarırken kazanmaları halinde ilk 3'e gireceklerini hatırlattı. Karadeniz ekibi, yoğun maç programı ve sakatların çokluğuna rağmen Çaykur Rizespor'u deplasmanda mağlup ederek zirve yarışına ortak olmayı planlıyor. Basel maçında takımı rotasyona sokan Karaman, Rize'de eski kadrosuna dönecek.

MUHTEMEL 11'LER
Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Dimitiris, Abarhoun, Melnjak, Attamah, Vetrih, Boldrin, De Pauw, Samudio, Scepovic
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Obi Mikel, Sörloth, Nwakaeme, Sturridge

  1. 6.10.2019
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