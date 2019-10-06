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06 Ekim 2019, Pazar
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Parmak iddialı

Parmak iddialı

Basel maçında attığı harika golle adından söz ettiren Abdülkadir Parmak, Çaykur Rizespor karşısında sahadan galibiyetle ayrılacaklarını söyledi.

Karadeniz ekibinin orta sahasındaki yıldızı Abdulkadir Parmak, Ç.Rize'yi yeneceklerini kaydetti. Başarılı isim "İyi bir form grafiği yakaladık. Beşiktaş'ı yendik, Basel son anda elimizden kaçtı. Çaykur Rizespor'u mağlup ederek seri yakalamak istiyoruz" dedi. Parmak son Basel maçında attığı mükemmel golün benzerlerini de ağlara göndermek istediğini söyledi.
  1. 6.10.2019
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