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06 Ekim 2019, Pazar
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Hücumda müthiş üçlü

Hücumda müthiş üçlü

Karaman, Rize’de Nwakaeme-Sörloth-Sturridge üçlüsünü birlikte sahaya sürecek

Trabzonspor, ligdeki kötü gidişatına Beşiktaş'ı yenerek son vermişti. Bordo-mavililer üst sıralara tırmanmak için bugün de Çaykur Rizespor'u deplasmanda mağlup etmeyi hedefliyor. Maça 3 puan için çıkacak Karadeniz ekibinde teknik direktör da hücum hattındaki tüm silahlarını sahaya sürecek. Başarılı çalıştırıcı Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth ve üçlüsünü birlikte oynatmayı planlıyor. Karaman böylece maçı bir an önce koparmayı düşünüyor. Nwakaeme her zamanki gibi sol önde görev yapacak. Sörloth sağ kanatta olacak. Gole en yakın isim ise Sturrigde olacak. Maç içinde bu ikili zaman zaman yer de değiştirecek. Deneyimli çalıştırıcı, hücum hattındaki üçlüsünden hareketli olmalarını istedi

Sturridge hırslı
Basel ile oynanan maçta 11'de görev alan Daniel Sturrigde, Çaykur Rizespor deplasmanına hazırlanıyor. Ünal Karaman, İngiliz yıldızın maç temposuna ulaşması için onu bir kez daha 11'e koyacak. 29 yaşındaki futbolcu da bir hayli hırslı. Hafta boyunca sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Rizespor karşılaşmasına hazır olduğunu gösterdi.
  1. 6.10.2019
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