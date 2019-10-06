Çaykur Rizespor - Trabzonspor | CANLI
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 7. haftasında Rize'de kozlarını paylaşıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği 7. haftada Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u mağlup ederek üst sıralara tırmanmak istiyor. Başakşehir karşısında şok bir yenilgi alan Çaykur Rizespor ise Trabzonspor'u yenerek bu mağlubiyeti unutturmanın peşinde. Zorlu mücadelenin CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...
Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. İki takımın da 3 puan için mücadele verdiği zorlu maçın CANLI anlatımı haberimizde...
İLK 11'LER:
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan,Moroziuk,Talbi,Dimitros,Melnjak,Diomande,Attamah,Abdullah,Boldrin, Samudio, Oğulcan
TRABZONSPOR:
Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Sosa, K. Ahmet, Nwakaeme, Sörloth
EKSİK OYUNCULAR:
Ev sahibi ekipte sakatlıkları süren Mostapha El Kabir ve Umar Aminu bu maçta görev alamıyor. Rizespor'da Joseph Attamah ise sarı kart sınırında yer alıyor.
Konuk takımda ise sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Ivanildo Fernandes ve Yusuf Sarı formalarından uzak kaldılar.
NOTLAR...
37. RANDEVU
İki takım arasında ligde geride kalan 36 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 23-5 üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Rize'de oynanacak maçla ligde 37. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 36 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 23-5 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda rakip kaleye 74 gol atarken, kalesinde ise 28 gol gördü.
Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçları Trabzonspor 4-1 ve 3-2'lok skorlarla kazanmıştı.
RİZE'DEKİ MAÇLAR
Rize'de oynanan karşılaşmaların 8'inde Trabzonspor galip geldi. 6 müsabakada taraflar sahadan beraberlikle ayrılırken, 4 maç ise ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda 29 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü. Öte yandan Trabzonspor, Süper Lig'de 18 maçtır rakip fileleri havalandırırken tarihinin en uzun gol atma serisini yaşıyor.
- 06.10.2019
- Güncelleme: 06.10.2019 18:56
-
Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
-
Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
-
Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Çaykur Rizespor - Trabzonspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.