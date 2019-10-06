Arzulu olacağız

Karaman, Rize maçı öncesinde net mesajlar verdi: Arzulu oynayacağız. Kazanıp moralimizi artıracağız

Karadeniz ekibinde teknik direktör Ünal Karaman, Çaykur Rizespor deplasmanından mutlak 3 puan bekliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa Ligi gruplarındaki Basel karşılaşmasının yorgunluğunu üzerlerinden attıklarını belirterek bu kritik Süper Lig maçını kazanmaları gerektiğini söyledi. Usta hoca "Her hafta mücadele gücümüz gelişiyor. Çaykur Rizespor karşısında bu temponun üzerine koyacağız. Rakip önemli oyunculardan kurulu. Tehlikeli bir takımlar. Onlara boş alan bırakırsak istediğimiz sonucu alamayız. Taraftarlarımıza güzel ve arzulu futbol izletmek istiyoruz. Tabii bunun sonucunda da galibiyet bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Karaman, milli ara öncesi Rize'den alacakları 3 puanın çok önemli olduğunu belirtti, "Şu ana kadar oyuncularımın sergilediği performanstan memnunum. Hepsine teşekkür ediyorum. Özveriyle mücadele ediyorlar. Milli ara onlara da iyi gelecektir. Sakatlar da aramıza katılacak" diye konuştu.