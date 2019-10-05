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05 Ekim 2019, Cumartesi
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Teşekkürler efsane

Teşekkürler efsane

'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda karşılaştığı 'in genç yıldızı , maç sonrası 'den aldığı formanın fotoğrafını paylaşarak Nijeryalı futbolcuya teşekkür etti.

'in genç yıldızı 'dan Obi Mikel'e büyük övgü. Maçtan sonra Mikel'in formasını alan Nijerya asıllı İsviçreli 19 yaşındaki futbolcu, "Teşekkürler Efsane Mikel" diyerek teşekkür etti. İsviçre'nin yıldız oyuncuları arasında yer alan Okafor, bu sezon Basel forması altında çıktığı 16 maçta 2 gol 1 asistle oynadı.

  1. 5.10.2019
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