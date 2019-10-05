Teşekkürler efsane
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda karşılaştığı Basel'in genç yıldızı Noah Okafor, maç sonrası John Obi Mikel'den aldığı formanın fotoğrafını paylaşarak Nijeryalı futbolcuya teşekkür etti.
Basel'in genç yıldızı Noah Okafor'dan Obi Mikel'e büyük övgü. Maçtan sonra Mikel'in formasını alan Nijerya asıllı İsviçreli 19 yaşındaki futbolcu, "Teşekkürler Efsane Mikel" diyerek teşekkür etti. İsviçre'nin yıldız oyuncuları arasında yer alan Okafor, bu sezon Basel forması altında çıktığı 16 maçta 2 gol 1 asistle oynadı.
- 5.10.2019
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal avcını gitmesi için bütün futbolcuların gitmesi ve bütün hedeflerden uzaklaşmamız lazım sanıorım
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal Beşiktaş taraftarı gerçekleri görüyor, reçeteyide yazıyor, ama nedense avcı ve orman bunu görmek istemiyor
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Daniel Sturridge Abdülkadir Parmak'a golden önce ne dedi? İşte yanıtı
Toplam 1
Yorum
Sangarius Stuuridge müthiş futbol oynadı.Şut atmadı,kaleyi bulmadı gibi safsataları kendinize saklayın.Zeki uzundurukan bey daniel düşmanı,sizde mi?..
Teşekkürler efsane haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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