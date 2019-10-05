Sturridge ısınıyor

Bordo-mavili yönetimin bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Daniel Sturridge yavaş yavaş takıma ısınmaya başladı. Basel maçında 81 dakika sahada kalan İngiliz forvet gösterdiği performansla olumlu sinyaller verdi. İlk kez 11 başlayan Sturridge, 37 kez topla buluştu. 26 kez pas girişiminde bulunurken bunların %76.9'unda isabet sağladı. 31 uzun pas, 25 kısa pas yapan ünlü golcü 6 kez girdiği ikili mücadelelerin 5'ini kazanıp 3 kez girişimde bulunduğu çalım denemesinde de başarılı oldu. Sturridge ile Abdulkadir Parmak bu kategoride liderliği paylaştı.

2 ŞUT ATTI

1 kez hava topu kazanan İngiliz forvet 2 şut atarken bunlarda isabet sağlayamadı. Sturridge'nin bu istatistikleri teknik direktör Ünal Karaman'ı sevindirirken 30 yaşındaki forvetin Rize maçında ilk 11'de başlayabileceği öğrenildi.