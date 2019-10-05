Şansımız eşit

Nwakaeme, gruptan çıkacaklarını söyledi. Nijeryalı futbolcu, "Basel ve Getafe'nin ilk iki sırada olması nedeniyle şansları biraz daha yüksek olabilir ama ben bütün takımlar için eşit miktarda şans olduğunu düşünüyorum. Oynayacak çok daha maçımız var. Kendi aralarında da maç oynayacaklar. Dolayısıyla mutlaka puan kaybedecekler. Bundan da faydalanabiliriz" dedi.

REKOR ÜZERİNE REKOR

Bordo-mavililerin yaklaşık 5 ay önce satışa sunulan yeni sezon formaları rekora koşuyor. Geçen sezonun genelinde 70 bin civarında forma satılırken, bu sezon 5 aylık süreçte parçalı, bordo ve gri formalardan 125 bin satıldığı öğrenildi. 40 milyon TL gelir sağlandı.

2 İSİM HEP FORMA GİYDİ

Bir yandan Süper Lig'de bir yandan da Avrupa sahnesinde olan Trabzonspor, bu sezon 12 resmi müsabakaya çıktı. File bekçisi Uğurcan Çakır ve sol bek Filip Novak, tüm maçlarda 90 dakika sahada kalarak toplamda 1080 dakika oynadılar.