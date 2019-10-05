Şansımız eşit
Trabzonspor'un başarılı kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, UEFA Avrupa Ligi'nde bulundukları gruptan çıkacaklarını söyledi. Şu anda grupta üçüncü durumda olmalarının pek önem arz etmediğini söyleyen Nijeryalı oyuncu, Basel ve Getafe ile şanslarının eşit olduğunu da belirtti.
Nwakaeme, gruptan çıkacaklarını söyledi. Nijeryalı futbolcu, "Basel ve Getafe'nin ilk iki sırada olması nedeniyle şansları biraz daha yüksek olabilir ama ben bütün takımlar için eşit miktarda şans olduğunu düşünüyorum. Oynayacak çok daha maçımız var. Kendi aralarında da maç oynayacaklar. Dolayısıyla mutlaka puan kaybedecekler. Bundan da faydalanabiliriz" dedi.
REKOR ÜZERİNE REKOR
Bordo-mavililerin yaklaşık 5 ay önce satışa sunulan yeni sezon formaları rekora koşuyor. Geçen sezonun genelinde 70 bin civarında forma satılırken, bu sezon 5 aylık süreçte parçalı, bordo ve gri formalardan 125 bin satıldığı öğrenildi. 40 milyon TL gelir sağlandı.
2 İSİM HEP FORMA GİYDİ
Bir yandan Süper Lig'de bir yandan da Avrupa sahnesinde olan Trabzonspor, bu sezon 12 resmi müsabakaya çıktı. File bekçisi Uğurcan Çakır ve sol bek Filip Novak, tüm maçlarda 90 dakika sahada kalarak toplamda 1080 dakika oynadılar.
- 5.10.2019
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal avcını gitmesi için bütün futbolcuların gitmesi ve bütün hedeflerden uzaklaşmamız lazım sanıorım
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal Beşiktaş taraftarı gerçekleri görüyor, reçeteyide yazıyor, ama nedense avcı ve orman bunu görmek istemiyor
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Daniel Sturridge Abdülkadir Parmak'a golden önce ne dedi? İşte yanıtı
Toplam 1
Yorum
Sangarius Stuuridge müthiş futbol oynadı.Şut atmadı,kaleyi bulmadı gibi safsataları kendinize saklayın.Zeki uzundurukan bey daniel düşmanı,sizde mi?..
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