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05 Ekim 2019, Cumartesi
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Rota Rize

Rota Rize

, UEFA Avrupa Ligi'nde Basel ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından bugün ara vermeden Çaykur ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına başladı.

Fırtına, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Basel ile oynadığı maçın ardından bugün ara vermeden ligin 7'nci haftasında oynayacağı Çaykur maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup hallinde çalıştı. Antrenmanda sakatlıkları bulunan Ekuban, Onazi ile Abdülkadir Ömür yer almadı. İki grup halinde yapılan çalışmalarda birinci grupta bulunan oyuncular yenileme, ikinci gruptakiler ise toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi.

İKİ MÜJDE BİRDEN

Sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara başlayan İvanildo Fernandes ve Yusuf Sarı da bugün takımla birlikte çalışmalara katıldı. Yarını antrenman yapmadan geçirecek ve kampa girecek olan bordo-mavililer, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

  1. 5.10.2019
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