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04 Ekim 2019, Cuma
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Susmadan destek

Susmadan destek

, dün akşam 'nde oynadığı karşılaşması öncesi tesislerden muhteşem bir meşale şovla uğurlandı. Statta da taraftarlar 90 dakika hiç susmadı

Karadeniz temsilcisinde taraftarlar gün boyu maçını yaşadı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren, atkılarla, bayraklarla şehirde dolaşan bordo- mavililer, maça doğru tesislere gittiler. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın davetine uyan taraftarlar, 20.15'te tesislerden ayrılan takımı meşalelerle uğurladı. Statta cezalı tribün haricindeki koltukları tamamen dolduran bordomavililer bir an olsun susmadı. Karşılaşma boyunca tezahüratlarla takımlarını destekleyen Karadeniz ekibinin taraftarları takımı galibiyete itmeye çalıştı. Maç sonunda da futbolcularını alkışladılar.

ÖNCE DOSTLUK YEMEĞİ

Yönetim Kurulu, Basel mücadelesi öncesinde konuk ekip Basel'e dostulk yemeği verildi. Keyifli geçen yemekte Karadeniz ekibinin yöneticileri ile Basel'li idareciler birbirlerine çeşitli hediyeler verdiler.

  1. 4.10.2019
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