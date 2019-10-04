Susmadan destek
Trabzonspor, dün akşam Avrupa Ligi'nde oynadığı Basel karşılaşması öncesi tesislerden muhteşem bir meşale şovla uğurlandı. Statta da taraftarlar 90 dakika hiç susmadı
Karadeniz temsilcisinde taraftarlar gün boyu Basel maçını yaşadı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren, atkılarla, bayraklarla şehirde dolaşan bordo- mavililer, maça doğru tesislere gittiler. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın davetine uyan taraftarlar, 20.15'te tesislerden ayrılan takımı meşalelerle uğurladı. Statta cezalı tribün haricindeki koltukları tamamen dolduran bordomavililer bir an olsun susmadı. Karşılaşma boyunca tezahüratlarla takımlarını destekleyen Karadeniz ekibinin taraftarları takımı galibiyete itmeye çalıştı. Maç sonunda da futbolcularını alkışladılar.
ÖNCE DOSTLUK YEMEĞİ
Trabzonspor Yönetim Kurulu, Basel mücadelesi öncesinde konuk ekip Basel'e dostulk yemeği verildi. Keyifli geçen yemekte Karadeniz ekibinin yöneticileri ile Basel'li idareciler birbirlerine çeşitli hediyeler verdiler.
- 4.10.2019
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Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk oldu bee... kendine güveni tamm.. 40 yıllık kaleci gibi.. GS derbisi de gördü.. Artık önü açık.
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savaş Burak yok.Tamamda ilk 11 güvenin ne işi var? Diaby santrafor sağ ratafta Boyd Sol tarafta N'koudou oynasın.Orta saha Dorukhan Elnini iyi.
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Toplam 1
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borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
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