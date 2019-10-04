Susmadan destek

Karadeniz temsilcisinde taraftarlar gün boyu Basel maçını yaşadı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren, atkılarla, bayraklarla şehirde dolaşan bordo- mavililer, maça doğru tesislere gittiler. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın davetine uyan taraftarlar, 20.15'te tesislerden ayrılan takımı meşalelerle uğurladı. Statta cezalı tribün haricindeki koltukları tamamen dolduran bordomavililer bir an olsun susmadı. Karşılaşma boyunca tezahüratlarla takımlarını destekleyen Karadeniz ekibinin taraftarları takımı galibiyete itmeye çalıştı. Maç sonunda da futbolcularını alkışladılar.

ÖNCE DOSTLUK YEMEĞİ

Trabzonspor Yönetim Kurulu, Basel mücadelesi öncesinde konuk ekip Basel'e dostulk yemeği verildi. Keyifli geçen yemekte Karadeniz ekibinin yöneticileri ile Basel'li idareciler birbirlerine çeşitli hediyeler verdiler.