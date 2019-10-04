Keşanlı forma rekorları kırdı

Karadeniz ekibinin sattığı formalar arasında ilk sırada keşan desenli olan var. Trabzonspor'un müthiş reklam kampanyası sayesinde dünyaca üne kavuşan bu forma 69 bin adet satıldı. Onu 30 bin adet ile parçalı forma takip ediyor. Bordo formanın satış rakamı ise 26 bin oldu. Yönetim bu rakamların daha da artmasını bekliyor.

U-18'LERDE İKİ TRABZONLU

U-18 Milli Takımı, 12-14 Ekim tarihlerinde Çekya ve İsveç ile oynanacak Uluslararası Üçlü Turnuva oynayacak. Aday kadro açıklandı. Bordo-mavili ekipten Hakan Yeşil (orta saha) ve Muhammet Akpınar da (forvet) kadroya davet edildi. İsveç maçı 12 Ekim'de saat 11.00'de. Çekya maçı 15.00'te oynanacak.

ISAAC PROMISE VEFAT ETTİ

Trabzonspor ve G.Birliği'nin yanı sıra Süper Lig'de bir çok takımda top koşturan 31 yaşındaki Isaac Promise hayatını kaybetti. ABD ekibi Austin Bolds, en son kendi takımlarında oynayan Nijeryalı forvetin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini açıkladı. Isaac Promise, ülkemizde Trabzonspor, G.Birliği, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Mersin İ.Y., Karabükspor ve Giresunspor formaları giymişti.