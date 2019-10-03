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03 Ekim 2019, Perşembe
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zirveye oynar

Trabzonspor zirveye oynar

Başkan Yardımcısı : Trabzonspor olduğu her yerde zirve için oynar. ve Sturiddge, ilerleyen yıllarda çok katkı yapacak.

Başkan Yardımcısı , önemli açıklamalar yaptı. Doğan, bordomavililerin şampiyonluk yarışının içinde var olacağını belirterek şunları kaydetti: " olduğu her yerde zirve için oynar. Geçen yıl gerçekten çok olumlu bir süreç yakaladık. Bu sene yaptığımız transferlerle amacımız tamamen bunun üzerine koymaktı. Özellikle ve Sturiddge transferlerinin önümüzdeki yıllarda Trabzonspor'a çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bunun yanında, kadromuza kattığımız çok genç oyuncular da var. Bunların da önümüzdeki 5 yıl içerisinde takıma çok katkı sağlayacakları düşüncesindeyim. Trabzonspor yarışın içerisinde olacaktır."

HER TAKIMI YENEBİLİRİZ

Kendi oyunlarını ortaya koyduğunda Avrupa Ligi grubunda yenemeyecekleri takım olmadığını vurgulayan Doğan, "Basel ilk maçta gücünü gerçek anlamda gösterdi. Krasnodar'a karşı aldıkları 5-0'lık galibiyet gerçekten çok önemli. Kendi oyununu ortaya koyan Trabzon'un kendi evinde grupta yenemeyeceği bir takım olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

RİZE KARDEŞ ŞEHRİMİZ

Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanacak Rizespor-Trabzonspor maçında öncelikle dostluğun olmasını beklediğini söyleyen Doğan, "Rize bizim kardeş şehrimiz. Tabii son zamanlarda oluşan bazı gerginlikler var, biz bunun aşılması için üzerimize düşen hamleleri yapıyoruz. Rize de yapıyor. Önce dostluğun olduğu bir maç bekliyoruz" ifadesini kullandı.

  1. 3.10.2019
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