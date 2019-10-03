Trabzonspor Basel maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor, grupta iyi bir sıralama oluşturabilmek için Basel karşısında galibiyete odaklanacak. Taraftarı önünde mücadele etmenin avantajını taşıyacak olan Trabzonspor, gruptaki ilk puanlarını almak için sahada olacak. Peki, Trabzonspor Basel maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşmaya dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...
Trabzonspor Basel maçı ile Bordo-Mavili temsilcimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelesi devam ediyor. Basel ile kariyerindeki ikinci maçına çıkacak olan Trabzonspor, bu maça taraftarının desteği ile çıkacak. Peki, Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde...
TRABZONSPOR BASEL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Avrupa Ligi C Grubu mücadelesinde Trabzonspor, Basel'i ağırlayacak. 3 Ekim Perşembe günü (bugün) saat 22.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.
Maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth
Basel: Omlin, Widmer, Eray, Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Stocker, Zulfi, Bua, Arthur
- 03.10.2019
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Seri formayı garantiledi
Toplam 2
Yorum
tebrikler paris maçını kaybettik, seriyi, leminayı, andoneyi, falcaoyu nzonziyi kazandık. onları izlemek ayrı bir mutluluk. adamlar top cambazı çıktı.
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Seri formayı garantiledi
Toplam 2
Yorum
büyük şans hepsi harikaydı ama, özellikle falcao nzonzi seri lemina andone gibi yeni oyuncuların hepsi süper çıktı. gs için gerçekten büyük şans.
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Galatasaray'da Sofian Feghouli: Gruptan çıkmak istiyoruz
Toplam 2
Yorum
uzatın falco, lemna seri nzozi lindama, marco fequli belhnda marino nagtmo andone lines adem ömer babel in sözleşmelerinin uzatılmasını istiyoruz
Trabzonspor Basel maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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