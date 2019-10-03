Trabzonspor Basel maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
03 Ekim 2019, Perşembe
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Trabzonspor Basel maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

C Grubu'nda mücadele eden , grupta iyi bir sıralama oluşturabilmek için karşısında galibiyete odaklanacak. Taraftarı önünde mücadele etmenin avantajını taşıyacak olan Trabzonspor, gruptaki ilk puanlarını almak için sahada olacak. , Trabzonspor Basel maçı ne zaman saat kaçta hangi ? Karşılaşmaya dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

maçı ile Bordo-Mavili temsilcimizin 'ndeki mücadelesi devam ediyor. Basel ile kariyerindeki ikinci maçına çıkacak olan Trabzonspor, bu maça taraftarının desteği ile çıkacak. , Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda saat kaçta hangi ? Karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR BASEL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu mücadelesinde Trabzonspor, Basel'i ağırlayacak. 3 Ekim Perşembe günü (bugün) saat 22.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

Basel: Omlin, Widmer, Eray, Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Stocker, Zulfi, Bua, Arthur

  1. 03.10.2019
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