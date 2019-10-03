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03 Ekim 2019, Perşembe
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Gol ayağı Sturridge

Gol ayağı Sturridge

'un C Grubu'nda bugün ile Akyazı Stadyumu'nda oynacağı karşılaşmada gol ayağı İngiliz forvet olacak.

Fırtına'nın forveti Sturridge, maçında takımın gol silahı olacak. 4-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin son dakikalarında oyuna dahil olan İngiliz golcü, antrenmanlarda temposunu artırdı. Teknik direktör Ünal Karaman ile de görüşen 30 yaşındaki yıldızın, Basel sınavında daha fazla süre almak istediğini dile getirdiği ve bunun teknik heyeti mutlu ettiği öğrenildi.
  1. 3.10.2019
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