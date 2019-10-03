Agresif oynayacağız
Basel maçında canlı, agresif olacaklarını söyleyen Karaman, sıkıntılar nedeniyle çok yüklendiği oyuncularına mesaj gönderdi: Haklarını helal etsinler.
Teknik direktör Ünal Karaman, Basel maçı öncesi rotasyon sinyali verdi:
-Sezon başı arzu etmediğimiz sıkıntılar yaşadık. Bazı oyunculara gereğinden fazla yüklendik, bu konuda haksızlık yaptığımızın farkındayız ama şartlar bunu gerektirdi. Oyuncularımız haklarını helal etsinler.
-Çok yüklendiğimiz oyuncularımızı dikkatli kullanmak zorundayız.
-Trabzonspor formasıyla çıktığımız her maç değerlidir. Lig, Avrupa diye ayıramayız. Oyuncularımızın da formayı kategorize etmelerini istemiyoruz
-Basel oyunun savunma ve hücum yönünü oldukça iyi oynayan bir takım. Hareketli, canlı ve agresif stile sahipler. Hem fiziksel olarak iyiler hem de savunmada iyiler. Biz de öyle olacağız.
- 3.10.2019
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Son dakika... Trabzonspor'a UEFA'dan ceza!
Toplam 1
Yorum
Sabo Ağır cezaya hazırlıklı olun bakın göreceksiniz ilk maçta işler kötü giderse sahaya yabancı maddeler atılacaktır inşallah yanılırım
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Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla ilgili Tahkim Kurulu'na gidiyor
Toplam 1
Yorum
KASA iyi futbolcu mu?
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Uğurcan çok yetenekli
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sakın karakterinden, doğruluğundan, temizliğinden ödün verme, hep böyle devam et. Türk halkı seni daha çok sevecektir.
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