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03 Ekim 2019, Perşembe
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Agresif oynayacağız

Agresif oynayacağız

maçında canlı, agresif olacaklarını söyleyen Karaman, sıkıntılar nedeniyle çok yüklendiği oyuncularına mesaj gönderdi: Haklarını helal etsinler.

Teknik direktör , maçı öncesi rotasyon sinyali verdi:

-Sezon başı arzu etmediğimiz sıkıntılar yaşadık. Bazı oyunculara gereğinden fazla yüklendik, bu konuda haksızlık yaptığımızın farkındayız ama şartlar bunu gerektirdi. Oyuncularımız haklarını helal etsinler.

-Çok yüklendiğimiz oyuncularımızı dikkatli kullanmak zorundayız.

- formasıyla çıktığımız her maç değerlidir. Lig, Avrupa diye ayıramayız. Oyuncularımızın da formayı kategorize etmelerini istemiyoruz

-Basel oyunun savunma ve hücum yönünü oldukça iyi oynayan bir takım. Hareketli, canlı ve agresif stile sahipler. Hem fiziksel olarak iyiler hem de savunmada iyiler. Biz de öyle olacağız.

  1. 3.10.2019
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