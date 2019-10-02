Ünal Karaman Basel maçı öncesi açıklama yapıyor | CANLI

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve Abdülkadir Parmak, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacakları Basel mücadelesi öncesi basın toplantısında soruları yanıtlıyor.

Ünal Karaman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Arzu etmediğimiz sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntılar bizi bazı zorluklara itti. Bu da bizi bazı oyunculara fazla yüklenmeye itti. Oyuncularım haklarını helal etsinler.""

"Ligi de Avrupa'yı da farklı düşünemem. Benim Trabzonspor'un başında çıktığım her maç önemli. Elimden geleni sarf ederim bu ortamda. Sezon başından beri çok yüklendiğimiz oyuncuların belli sıkıntıları var. Risk oluşturabilecek oyuncularımız varsa azami ölçüde kullanmamaya gayret göstereceğiz."

Abdülkadir Ömür'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

İki lig de bizim için çok önemli. İkisinden de iyi sonuçlar almak istiyoruz."