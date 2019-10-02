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02 Ekim 2019, Çarşamba
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Son dakika... 'a 'dan ceza!

Son dakika... Trabzonspor'a UEFA'dan ceza!

Kulübü, tarafından, ile Medical Park Stadı’nda oynanan karşılaşmada, güney kale arkasındaki bazı bloklardan atılan yabancı maddeler nedeniyle tribün kapatma cezası verildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 3 Ekim Perşembe günü Avrupa Ligi C Grubu'nda oynanacak FC Basel karşılaşmasında Güney Üst A Blok, Güney Kale Arkası Üst G Blok, Güney Kale Arkası Alt I, J, K ve L bloklarının bloke edildiği, ilgili tribünlere kesinlikle taraftar girişinin olmayacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, benzeri bir eylemin tekrarlanması halinde daha ağır bir ceza ile karşılaşılacağı vurgulandı, tüm taraftarların gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

  1. 02.10.2019
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