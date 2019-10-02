Onazi güç depoluyor
Uzun süren sakatlığının ardından Ogenyi Onazi hem takımla hem de bireysel çalışmalarla arkadaşlarına yetişmek için gayret gösteriyor. Güç depolayan Nijeryalı futbolcunun, milli aranın ardından kısa sürelerle de olsa sahaya çıkması bekleniyor. Teknik direktör Ünal Karaman da bir an önce Ogenyi Onazi’nin sahalara dönmesini bekliyor
Ogenyi Onazi, Lazio'ya geri dönmek istiyor şeklindeki sözlere cevap verdi. 26 yaşındaki isim şöyle konuştu: "Öncelikli hedefim Trabzonspor'da başarılı olmak ve bana güvenenleri mahcup etmemek. Bunu başarmak için de bir an önce sahalara dönmek istiyorum.
- 2.10.2019
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