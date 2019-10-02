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02 Ekim 2019, Çarşamba
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Onazi güç depoluyor

Onazi güç depoluyor

Uzun süren sakatlığının ardından hem takımla hem de bireysel çalışmalarla arkadaşlarına yetişmek için gayret gösteriyor. Güç depolayan Nijeryalı futbolcunun, milli aranın ardından kısa sürelerle de olsa sahaya çıkması bekleniyor. Teknik direktör da bir an önce Ogenyi Onazi’nin sahalara dönmesini bekliyor

Ogenyi Onazi, Lazio'ya geri dönmek istiyor şeklindeki sözlere cevap verdi. 26 yaşındaki isim şöyle konuştu: "Öncelikli hedefim 'da başarılı olmak ve bana güvenenleri mahcup etmemek. Bunu başarmak için de bir an önce sahalara dönmek istiyorum.
  1. 2.10.2019
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