Ömür'e 2 kat zam
Trabzonspor'da yıllık 2.3 milyon TL kazanan Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesi uzatılıyor. 2025'e kadar kontratı uzatılacak olan Abdülkadir, yıllık 5.5 milyon TL alacak.
Trabzonspor, 20 yaşındaki kanat oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesini güncelliyor. Yıldız ismin kontratı 2022 yılında sona eriyor. Bordo-mavili takımdan da 2.3 milyon TL alıyor. Yönetim, Abdülkadir Ömür ile masaya oturdu ve yeni teklifini sundu. Buna göre genç futbolcunun sözleşmesi 2025 yılına uzatılacak. Ücretine de 2 kat zam yapılacak. Başarılı kanat oyuncusu 5.5 milyon TL kazanacak. Uğurcan Çakır, A. Parmak, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim ile de anlaşılmıştı.
- 2.10.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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