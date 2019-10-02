Ömür'e 2 kat zam

20 yaşındaki kanat oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesini güncelliyor. Yıldız ismin kontratı 2022 yılında sona eriyor. Bordo-mavili takımdan da 2.3 milyon TL alıyor. Yönetim, Abdülkadir Ömür ile masaya oturdu ve yeni teklifini sundu. Buna göre genç futbolcunun sözleşmesi 2025 yılına uzatılacak. Ücretine de 2 kat zam yapılacak. Başarılı kanat oyuncusu 5.5 milyon TL kazanacak. Uğurcan Çakır, A. Parmak, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim ile de anlaşılmıştı.