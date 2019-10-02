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02 Ekim 2019, Çarşamba
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Basel'in çekincesi!

Basel'in Trabzonspor çekincesi!

?, 'un ofansif yönde etkili bir takım olduğunu belirterek, "Bu bizi zorlayacak ancak buna göre önlemlerimizi aldık" dedi.

ile savunma oyuncusu , Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın ile yarın oynayacakları maç öncesi Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Trabzonspor'u elinden geldiği kadar iyi analiz ettiğini kaydeden Marcel Koller, "Bu ne kadar iyi olur yarın maçtan sonra göreceğiz. Ofansif anlamda çok etkililer. Bizi zorlayacak ancak buna göre önlemlerimizi aldık. Karşı takım tecrübeli, yurt dışında oynamış oyuncuları var. Ona rağmen biz evimizde iyi çıkış yakalamıştık. Bunu da burada sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ERAY CÖMERT: TRABZONSPOR'U İYİ ANALİZ ETTİK
Basel'in Türk oyuncusu Eray Cömert ise yaptığı açıklamada rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirterek, "Ofansif anlamda çok iyi oyuncuları var. Ona rağmen kendi oyunumuzdan kopmayacağız ve bu maçta elimizden geleni yapacağız. Türk olduğum için Türk ligine de sürekli bakıyorum. Trabzonspor'u derbi maçlarda görüyorum. İyi bir takım ve hücumda çok iyi oyuncuları var ama biz kendi oyunumuza bakmamız lazım" diye konuştu.

  1. 02.10.2019
  2. Güncelleme: 02.10.2019 20:56
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