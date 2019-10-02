Daniel Sturridge ailesini çağırdı
Basel maçında Ünal Karaman'dan görev bekleyen İngiliz yıldızın bu sebeple ailesini davet ettiği öğrenildi. Sturridge, ailesinin izleyeceği maçta ilk golünü atmak istiyor.
Karadeniz ekibinin büyük umutlarla renklerine bağladığı Daniel Sturridge hazır olmaması ve yaşadığı ufak sakatlık yüzünden henüz istediklerini yapamadı. Basel maçında Ünal Karaman'dan görev bekleyen İngiliz yıldızın bu sebeple ailesini davet ettiği öğrenildi. Sturridge, ailesinin izleyeceği maçta ilk golünü atmak istiyor.
- 2.10.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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