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02 Ekim 2019, Çarşamba
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ailesini çağırdı

Daniel Sturridge ailesini çağırdı

Basel maçında 'dan görev bekleyen İngiliz yıldızın bu sebeple ailesini davet ettiği öğrenildi. Sturridge, ailesinin izleyeceği maçta ilk golünü atmak istiyor.

Karadeniz ekibinin büyük umutlarla renklerine bağladığı hazır olmaması ve yaşadığı ufak sakatlık yüzünden henüz istediklerini yapamadı. Basel maçında 'dan görev bekleyen İngiliz yıldızın bu sebeple ailesini davet ettiği öğrenildi. Sturridge, ailesinin izleyeceği maçta ilk golünü atmak istiyor.
  1. 2.10.2019
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