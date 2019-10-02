161 günlük hasreti bitti
Trabzonspor'da Nwakaeme, Beşiktaş karşısında 161 günlük gol hasretine son verdi.
Anthony Nwakaeme bu sezon geride kalan 10 karşılaşmada fileleri sarsamamıştı. Beşiktaş karşısında süper futbolunu golle de süsleyen Nijeryalı yıldız böylece 161 günlük hasrete son verdi. 30 yaşındaki oyuncu gözünü şimdi Basel karşılaşmasına dikti. Teknik direktör Ünal Karaman da Şenol Güneş Stadı'ndaki maçta yıldız ismine güveniyor.
- 2.10.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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