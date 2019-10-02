161 günlük hasreti bitti - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
02 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri 161 günlük hasreti bitti

161 günlük hasreti bitti

161 günlük hasreti bitti

'da Nwakaeme, karşısında 161 günlük gol hasretine son verdi.

Anthony Nwakaeme bu sezon geride kalan 10 karşılaşmada fileleri sarsamamıştı. karşısında süper futbolunu golle de süsleyen Nijeryalı yıldız böylece 161 günlük hasrete son verdi. 30 yaşındaki oyuncu gözünü şimdi Basel karşılaşmasına dikti. Teknik direktör da Şenol Güneş Stadı'ndaki maçta yıldız ismine güveniyor.

  1. 2.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

161 günlük hasreti bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN