Trabzonspor'da Ünal Karaman: Dalgaları aşıyoruz

Karaman "Zorluklar yaşıyoruz ama geri dönmeyi başardık. Bazen büyük denizlerin dalgaları insanları alabora edebiliyor. Sorunların üstesinden geliyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

BASEL GÜÇLÜ RAKİP

Ünal Karaman sözlerini şöyle tamamladı: "Biz hiçbir maça farklı hazırlanmıyoruz. Çünkü göreve başladığımız andan itibaren aidiyet duygusuyla hazırlanıyoruz. Şükürler olsun oyuncularımız hiç itiraz etmeden ne görev verirsek ellerinden geleni yapmaya devam ediyorlar. Basel maçı zor bir maç. En iyi hazırlığı yapacağız. Bizim gibi takımların ülkeye karşı da sorumlulukları var. En iyi sonucu almak için sahaya çıkacağız"



DERBİLERİN KRALI OLDU

Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın derbi maçlardaki başarısı sürüyor. Fırtına dün Beşiktaş'ı yendi. Karaman 8. derbisinde 4. galibiyetini elde etti. 3 beraberlik, 1 yenilgisi bulunuyor.



OBI MIKEL TOPARLANDI

Trabzonspor'un yıldız transferlerinden Obi Mikel oynadıkça açılıyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Beşiktaş karşılaşmasında fizik olarak toparlanmıştı. Sosa ve Abdulkadir Parmak ile Beşiktaş'a orta sahada göz açtırmadı. Yüksek pas yüzdesiyle de Fırtına'nın oyuna hükmetmesini sağladı.



RAMOS HÜSEYİN

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, 11'deki yerine döndü. Genç stoper Hosseini ile birlikte harika bir maç çıkardı. Beşiktaş'ın hücum hattını sindiren 21 yaşındaki futbolcuyu izleyenler "Müthiş stoper. Real Madrid'li Ramos gibi oynuyor" dediler.