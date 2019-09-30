Trabzonspor'da Ünal Karaman: Dalgaları aşıyoruz
Fırtına'da Ünal Karaman, 90 dakika sonunda mutluydu. Başarılı çalıştırıcı, kötü sonuçlar ve sakatlıklarla dolu bir dönemi beraber hareket ederek aşmaya çalıştıklarını söyledi.
Karaman "Zorluklar yaşıyoruz ama geri dönmeyi başardık. Bazen büyük denizlerin dalgaları insanları alabora edebiliyor. Sorunların üstesinden geliyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.
BASEL GÜÇLÜ RAKİP
Ünal Karaman sözlerini şöyle tamamladı: "Biz hiçbir maça farklı hazırlanmıyoruz. Çünkü göreve başladığımız andan itibaren aidiyet duygusuyla hazırlanıyoruz. Şükürler olsun oyuncularımız hiç itiraz etmeden ne görev verirsek ellerinden geleni yapmaya devam ediyorlar. Basel maçı zor bir maç. En iyi hazırlığı yapacağız. Bizim gibi takımların ülkeye karşı da sorumlulukları var. En iyi sonucu almak için sahaya çıkacağız"
DERBİLERİN KRALI OLDU
Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın derbi maçlardaki başarısı sürüyor. Fırtına dün Beşiktaş'ı yendi. Karaman 8. derbisinde 4. galibiyetini elde etti. 3 beraberlik, 1 yenilgisi bulunuyor.
OBI MIKEL TOPARLANDI
Trabzonspor'un yıldız transferlerinden Obi Mikel oynadıkça açılıyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Beşiktaş karşılaşmasında fizik olarak toparlanmıştı. Sosa ve Abdulkadir Parmak ile Beşiktaş'a orta sahada göz açtırmadı. Yüksek pas yüzdesiyle de Fırtına'nın oyuna hükmetmesini sağladı.
RAMOS HÜSEYİN
Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, 11'deki yerine döndü. Genç stoper Hosseini ile birlikte harika bir maç çıkardı. Beşiktaş'ın hücum hattını sindiren 21 yaşındaki futbolcuyu izleyenler "Müthiş stoper. Real Madrid'li Ramos gibi oynuyor" dediler.
- 30.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Dalgaları aşıyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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