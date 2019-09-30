Trabzonspor'da 4 gollü galibiyet

Trabzonspor, son derece kritik derbide Beşiktaş'ı eli boş gönderdi: 4-1. Ligdeki son 5 maçında 1'er galibiyet alabilen iki takım için de maç '3 puandan fazlası' niteliğindeydi. As oyuncuları Ekuban, Abdülkadir Ömür'ün eksikliğinde Avrupa Ligi dahil son 5 karşılaşmasında galip gelemeyen ve eleştiri oklarının hedefi olan bordo-mavili takım, son derece rahat bir galibiyet alarak zirve için yeniden umutlu hale geldi. Dorukan (k.k), Sosa, Sörloth ve Nwakaeme ile coşan Fırtına derin bir nefes aldı.

42 SENE SONRA İLK

Başkanı Fikret Orman'ın görevi bırakma kararı aldığı Beşiktaş, Güven ile bir gol bulabildi. Kartal, dünkü yenilgi ile milyonlarca taraftarını kahretti. Süper Lig'de geride kalan 6 haftada deplasmanda puan alamayan tek bir takım var: Beşiktaş. Siyah-beyazlılar, Sivas ve Gazişehir'den sonra Trabzon'a da kaybettiler. Ligde deplasmanda beş maçtır kaybeden Beşiktaş, dış sahada en son 42 sene önce (Kasım 1977'de- 7 maç) bundan daha uzun bir mağlubiyet serisi yaşamıştı.

ŞARKILI GÖNDERME

Bordo-mavili takımın 4-1 kazandığı derbi maçın ardından Şenol Güneş Stadı'nda, "Göklerde kartal gibiydim, kanatlarımdan vuruldum" şarkısı çalındı. Tüm tribünlerin eşlik ettiği şarkının ardından, son dönemin popüler şarkısı, "Geceler geceler" çaldı.