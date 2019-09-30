Trabzonspor'da 4 gollü galibiyet
Dorukhan (k.k), Sosa, Sörloth ve Nwakaeme ile şahlanan Fırtına, lig ve Avrupa’da 5 maç sonra galip gelmeyi başardı. Beşiktaş’ta ise kötü gidişat devam etti.
Trabzonspor, son derece kritik derbide Beşiktaş'ı eli boş gönderdi: 4-1. Ligdeki son 5 maçında 1'er galibiyet alabilen iki takım için de maç '3 puandan fazlası' niteliğindeydi. As oyuncuları Ekuban, Abdülkadir Ömür'ün eksikliğinde Avrupa Ligi dahil son 5 karşılaşmasında galip gelemeyen ve eleştiri oklarının hedefi olan bordo-mavili takım, son derece rahat bir galibiyet alarak zirve için yeniden umutlu hale geldi. Dorukan (k.k), Sosa, Sörloth ve Nwakaeme ile coşan Fırtına derin bir nefes aldı.
42 SENE SONRA İLK
Başkanı Fikret Orman'ın görevi bırakma kararı aldığı Beşiktaş, Güven ile bir gol bulabildi. Kartal, dünkü yenilgi ile milyonlarca taraftarını kahretti. Süper Lig'de geride kalan 6 haftada deplasmanda puan alamayan tek bir takım var: Beşiktaş. Siyah-beyazlılar, Sivas ve Gazişehir'den sonra Trabzon'a da kaybettiler. Ligde deplasmanda beş maçtır kaybeden Beşiktaş, dış sahada en son 42 sene önce (Kasım 1977'de- 7 maç) bundan daha uzun bir mağlubiyet serisi yaşamıştı.
ŞARKILI GÖNDERME
Bordo-mavili takımın 4-1 kazandığı derbi maçın ardından Şenol Güneş Stadı'nda, "Göklerde kartal gibiydim, kanatlarımdan vuruldum" şarkısı çalındı. Tüm tribünlerin eşlik ettiği şarkının ardından, son dönemin popüler şarkısı, "Geceler geceler" çaldı.
- 30.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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