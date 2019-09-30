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30 Eylül 2019, Pazartesi
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Profesör

Profesör Nwakaeme

ekibinde dün harika oynadı. Geçen sezon 11 gol, 11 asistlik performansı ile yıldızlaşan ve 'u sırtlayan Nijeryalı yıldız, büyük maçlarda oynadığı futbolla da göz doldurmuştu. Büyük maçların adamı Nwakaeme, hem asist yaptı hem müthiş gol attı.

ekibinde dün harika oynadı. Geçen sezon 11 gol, 11 asistlik performansı ile yıldızlaşan ve 'u sırtlayan Nijeryalı yıldız, büyük maçlarda oynadığı futbolla da göz doldurmuştu. Bu sezon skor açısından etkisiz kalan ve 9 maçta sadece 1 kez gol pası verebilen 30 yaşındaki oyuncu dün şov yaptı. Bir topu direkten dönen, Uğurcan'dan aldığı topu uzun süre sürerek muhteşem bir gol atan Nwakaeme, geri dönüş sinyallerini vermiş oldu.

Nwakaeme, geçen yıl 2-2 biten maçında da gol atmıştı.

YAVAŞ OLDUĞUM DOĞRU!
Nwakaeme maç sonrası şunları söyledi: Son maçlarda istediklerimi yapamıyordum bunu biliyorum ama kendimi de biliyorum. Sonunda bu maçta da istediklerimizi yaptık. Bana yapılan övgü dolu sözlere teşekkür ederim. Bazen yavaş olduğum konusunda eleştirilebilirim. Bu normal.

  1. 30.9.2019
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