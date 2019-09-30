Profesör Nwakaeme
Karadeniz ekibinde Nwakaeme dün harika oynadı. Geçen sezon 11 gol, 11 asistlik performansı ile yıldızlaşan ve Trabzonspor'u sırtlayan Nijeryalı yıldız, büyük maçlarda oynadığı futbolla da göz doldurmuştu. Büyük maçların adamı Nwakaeme, hem asist yaptı hem müthiş gol attı.
Karadeniz ekibinde Nwakaeme dün harika oynadı. Geçen sezon 11 gol, 11 asistlik performansı ile yıldızlaşan ve Trabzonspor'u sırtlayan Nijeryalı yıldız, büyük maçlarda oynadığı futbolla da göz doldurmuştu. Bu sezon skor açısından etkisiz kalan ve 9 maçta sadece 1 kez gol pası verebilen 30 yaşındaki oyuncu dün şov yaptı. Bir topu direkten dönen, Uğurcan'dan aldığı topu uzun süre sürerek muhteşem bir gol atan Nwakaeme, geri dönüş sinyallerini vermiş oldu.
Nwakaeme, geçen yıl 2-2 biten Beşiktaş maçında da gol atmıştı.
YAVAŞ OLDUĞUM DOĞRU!
Nwakaeme maç sonrası şunları söyledi: Son maçlarda istediklerimi yapamıyordum bunu biliyorum ama kendimi de biliyorum. Sonunda bu maçta da istediklerimizi yaptık. Bana yapılan övgü dolu sözlere teşekkür ederim. Bazen yavaş olduğum konusunda eleştirilebilirim. Bu normal.
- 30.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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