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30 Eylül 2019, Pazartesi
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Kamil’den siftah

Kamil’den siftah

, derbisinde iki sürprize imza attı. Geçen hafta gol atan Avdijaj'ı kulübeye çeken Karaman, sağ kanatta sağ bek 'e görev verdi.

, derbisinde iki sürprize imza attı. Geçen hafta gol atan Avdijaj'ı kulübeye çeken Karaman, sağ kanatta sağ bek 'e görev verdi. Bu sezon ilk kez oynayan Kamil, 70'te kenara alındı. Karaman stoperde de Campi'nin yerine hafta içi sözleşmesini yenileyen Hüseyin Türkmen'i oynattı.

  1. 30.9.2019
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