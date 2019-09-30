Kamil’den siftah
Trabzon Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş derbisinde iki sürprize imza attı. Geçen hafta gol atan Avdijaj'ı kulübeye çeken Karaman, sağ kanatta sağ bek Kamil Ahmet'e görev verdi.
Trabzon Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş derbisinde iki sürprize imza attı. Geçen hafta gol atan Avdijaj'ı kulübeye çeken Karaman, sağ kanatta sağ bek Kamil Ahmet'e görev verdi. Bu sezon ilk kez oynayan Kamil, 70'te kenara alındı. Karaman stoperde de Campi'nin yerine hafta içi sözleşmesini yenileyen Hüseyin Türkmen'i oynattı.
- 30.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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