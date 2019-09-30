Kamil’den siftah

Trabzon Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş derbisinde iki sürprize imza attı. Geçen hafta gol atan Avdijaj'ı kulübeye çeken Karaman, sağ kanatta sağ bek Kamil Ahmet'e görev verdi. Bu sezon ilk kez oynayan Kamil, 70'te kenara alındı. Karaman stoperde de Campi'nin yerine hafta içi sözleşmesini yenileyen Hüseyin Türkmen'i oynattı.