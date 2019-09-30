Hem tuttu hem attırdı
Fırtına'nın kalecisini Uğurcan Çakır dün bir ilke imza attı. 23 yaşındaki eldiven, ligde derbilerde Volkan Demirel'den bu yana (29 Kasım 2008'de Beşiktaş'a karşı Guiza'ya) asist yapan ilk kaleci oldu. 23 yaşındaki eldiven, 2008’den beri ‘derbilerde asist yapan ilk kaleci’ oldu.
Fırtına'nın kalecisini Uğurcan Çakır dün bir ilke imza attı. 23 yaşındaki eldiven, ligde derbilerde Volkan Demirel'den bu yana (29 Kasım 2008'de Beşiktaş'a karşı Guiza'ya) asist yapan ilk kaleci oldu. Bu arada geçen sezonun 28. haftasında 12 Nisan'da Bursa'yı 1-0 yenmesinin ardından kalesini kapatamamıştı. 10 lig maçında 14, Avrupa Ligi'nde de 5 maçta 7 olmak üzere 15 mücadelede tam 21 gol yiyen Fırtına dün de kalesini kapatamadı ama Uğurcan yine kritik kurtarışlar yaptı.
AVCI'DAN 3 İSME GÖREV
Kara Kartal'ın hocası Abdullah Avcı, ligde son oynadıkları ve 1-1 kaldıkları Başakşehir maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak Trabzonspor karşısına çıktı. Cezalı Ljajic'in yanı sıra Douglas ile Diaby'yi yedek kulübesine çeken Avcı, ilk 11'de Vida, Oğuzhan ve Boyd'a görev verdi.
- 30.9.2019
- Galatasaray'da derbi sonrası flaş karar! 6 ismin bileti kesildi
- İşte Radamel Falcao ve Vedat Muriç'in derbi analizi!
- Rıdvan Dilmen ve Nihat Kahveci'den flaş Beşiktaş yorumu!
- Beşiktaş'ta Abdullah Avcı istifa sorusuna yanıt verdi!
- Beşiktaş'ın efsane ismi Nouma'dan flaş yorum! 'Tekrar futbola başlatmayın'
-
Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
-
Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
-
Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
Hem tuttu hem attırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.