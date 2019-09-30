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30 Eylül 2019, Pazartesi
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Hem tuttu hem attırdı

Hem tuttu hem attırdı

Fırtına'nın kalecisini dün bir ilke imza attı. 23 yaşındaki eldiven, ligde derbilerde 'den bu yana ( 2008'de 'a karşı Guiza'ya) oldu. 23 yaşındaki eldiven, 2008’den beri ‘derbilerde asist yapan ilk kaleci’ oldu.

Fırtına'nın kalecisini dün bir ilke imza attı. 23 yaşındaki eldiven, ligde derbilerde 'den bu yana ( 2008'de 'a karşı Guiza'ya) oldu. Bu arada geçen sezonun 28. haftasında 12 Nisan'da 'yı 1-0 yenmesinin ardından kalesini kapatamamıştı. 10 lig maçında 14, Avrupa Ligi'nde de 5 maçta 7 olmak üzere 15 mücadelede tam 21 gol yiyen Fırtına dün de kalesini kapatamadı ama Uğurcan yine kritik kurtarışlar yaptı.

AVCI'DAN 3 İSME GÖREV
'ın hocası , ligde son oynadıkları ve 1-1 kaldıkları maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak karşısına çıktı. Cezalı Ljajic'in yanı sıra Douglas ile Diaby'yi yedek kulübesine çeken Avcı, ilk 11'de Vida, Oğuzhan ve Boyd'a görev verdi.

  1. 30.9.2019
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