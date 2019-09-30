Hem tuttu hem attırdı

Fırtına'nın kalecisini Uğurcan Çakır dün bir ilke imza attı. 23 yaşındaki eldiven, ligde derbilerde Volkan Demirel'den bu yana (29 Kasım 2008'de Beşiktaş'a karşı Guiza'ya) asist yapan ilk kaleci oldu. Bu arada geçen sezonun 28. haftasında 12 Nisan'da Bursa'yı 1-0 yenmesinin ardından kalesini kapatamamıştı. 10 lig maçında 14, Avrupa Ligi'nde de 5 maçta 7 olmak üzere 15 mücadelede tam 21 gol yiyen Fırtına dün de kalesini kapatamadı ama Uğurcan yine kritik kurtarışlar yaptı.

AVCI'DAN 3 İSME GÖREV

Kara Kartal'ın hocası Abdullah Avcı, ligde son oynadıkları ve 1-1 kaldıkları Başakşehir maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaparak Trabzonspor karşısına çıktı. Cezalı Ljajic'in yanı sıra Douglas ile Diaby'yi yedek kulübesine çeken Avcı, ilk 11'de Vida, Oğuzhan ve Boyd'a görev verdi.