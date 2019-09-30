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30 Eylül 2019, Pazartesi
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Dostluk yemeği

Dün akşam oynanan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması öncesinde Bordo-mavili kulüp, Beşiktaş yönetimi için verdi. Düzenlenen yemekte iki kulüp yöneticileri de birbirine başarılar diledi ve hediyeler verdi.

Bordo-mavili kulüp, derbi öncesi Beşiktaş yönetimi için verdi. Yemekte iki kulüp yöneticileri de birbirine başarılar diledi, hediyeleşildi.
  1. 30.9.2019
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