Trabzonspor'da gözler Nwakaeme'de
Karadeniz Fırtınası'nda Anthony Nwakaeme geçen sezon müthiş bir performans sergilemişti. Geçen sezon ligde 10 gol, 10 asist yapan Nijeryalı futbolcu bu yıl o performansından uzak. Teknik direktör Ünal Karaman da oyuncusuyla bire bir görüşerek ona moral aşıladı.
Karadeniz Fırtınası'nda Anthony Nwakaeme geçen sezon müthiş bir performans sergilemişti. Geçen sezon ligde 10 gol, 10 asist yapan Nijeryalı futbolcu bu yıl o performansından uzak. Teknik direktör Ünal Karaman da oyuncusuyla bire bir görüşerek ona moral aşıladı. Karaman'ın "Kaliteni biliyoruz. Geçen sezon neler yaptığını gördük. Şimdi senin sıran. Bunları yeniden bize göstermelisin" dediği öğrenildi. Nwakaeme de Karaman'a galibiyet sözü verdi. Tecrübeli futbolcu bu sezon ligde ve Avrupa'da toplam 10 karşılaşmada forma giydi. Henüz tabelayı değiştiremedi.
TAKIM HAZIR
Bordo-mavililer, dün yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ünal Karaman idmanın taktik bölümünde oyuncularını sık sık uyardı. Başarılı çalıştırıcı, derbi maçta tam konsantrasyon istedi.
- 29.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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