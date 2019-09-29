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29 Eylül 2019, Pazar
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'da gözler Nwakaeme'de

Trabzonspor'da gözler Nwakaeme'de

Karadeniz Fırtınası'nda Anthony Nwakaeme geçen sezon müthiş bir performans sergilemişti. Geçen sezon ligde 10 gol, 10 asist yapan Nijeryalı futbolcu bu yıl o performansından uzak. da oyuncusuyla bire bir görüşerek ona moral aşıladı.

Karadeniz Fırtınası'nda Anthony Nwakaeme geçen sezon müthiş bir performans sergilemişti. Geçen sezon ligde 10 gol, 10 asist yapan Nijeryalı futbolcu bu yıl o performansından uzak. da oyuncusuyla bire bir görüşerek ona moral aşıladı. Karaman'ın "Kaliteni biliyoruz. Geçen sezon neler yaptığını gördük. Şimdi senin sıran. Bunları yeniden bize göstermelisin" dediği öğrenildi. Nwakaeme de Karaman'a galibiyet sözü verdi. Tecrübeli futbolcu bu sezon ligde ve Avrupa'da toplam 10 karşılaşmada forma giydi. Henüz tabelayı değiştiremedi.

TAKIM HAZIR
Bordo-mavililer, dün yaptığı antrenmanla maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ünal Karaman idmanın taktik bölümünde oyuncularını sık sık uyardı. Başarılı çalıştırıcı, derbi maçta tam konsantrasyon istedi.

  1. 29.9.2019
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