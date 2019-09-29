Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? CANLI yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'ler, eksik oyuncular...
Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor... Bu akşam Trabzonspor evinde zorlu rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ligde geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 6 puan toplayabilen bordo-mavili ekip, 5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım 3 puan mücadelesi verecek. Taraftarlar da bu çekişmeli geçmesi beklenen rekabetin yayın bilgilerini araştırıyor... Peki, Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması ne zaman saat kaçta? Hangi oyuncuların ilk 11'de olması bekleniyor? Kimler forma giyemeyecek durumda? İşte mücadele öncesi çok önemli notlar ve maçın yayın bilgileri...
Süper Lig heyecanı Trabzonspor Beşiktaş maçıyla devam ediyor... Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında bugün Beşiktaş ile Medical Park Stadı'nda karşılaşacak. Ligde tek galibiyetini 2. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında elde eden Trabzonspor, ilk yenilgisini ise geçen hafta Sivasspor deplasmanında 2-1'lik skorla almıştı. Beşiktaş ise deplasmanda 3 puan alarak toparlanmak ve çıkışa geçmek için mücadele edecek. Peki, Trabzonspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte sorulara yanıtlar ve önemli maç bilgileri...
Trabzonspor- Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Trabzonspor Beşiktaş maçı 29 Eylül Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER:
Trabzonspor: Uğurcan, Novak, Campi, Hosseini, Pereira, Mikel, Nwakaeme, Abdulkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Sörloth.
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Necip, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, N'Koudou, Diaby, Burak.
EKSİK OYUNCULAR...
Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Ivanildo Fernandes ve Yusuf Sarı forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta ise Enzo Roco sakatlığı, Mohamed Elneny ve Adem Ljajic cezaları sebebiyle forma giyemeyecek.
ÖNEMLİ NOTLAR:
129. RANDEVU
Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 46 yıllık rekabette, geride kalan 128 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.
Siyah-beyazlıların 176 golüne, bordo-mavililer 139 golle karşılık verdi.
BEŞİKTAŞ SON 15 MAÇTA 2 KEZ YENİLDİ
Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 15 maçta sadece iki kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 15 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer 2 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu dönemdeki galibiyetlerini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da ve 18 Mayıs 2019'da Trabzon'da 2-1'lik skorla aldı. Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 12 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.
BEŞİKTAŞ ÖNDE
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında 3 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 92 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 33 galibiyet aldı, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 131 gole, Trabzonspor 101 golle karşılık verdi.
TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI
Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu. İki takım lig maçlarında Trabzon'da 45 kez karşı karşıya geldi, Trabzonspor 22, Beşiktaş 14 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı.
42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 3'ü Medical Park Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 62, Beşiktaş ise 56 gol attı. Geçen sezon Trabzon'da yapılan maçı 2-1 ev sahibi ekip kazanmıştı.
Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti.
TRABZONSPOR EVİNDE SON 7 MAÇTA TEK GALİBİYET
Trabzonspor, evinde yaptığı son 7 lig maçında Beşiktaş'ı sadece 1 kez yenebildi, 4'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı. Sahasında Beşiktaş ile yaptığı son lig maçını 2-1 kazanan bordo-mavili ekip, öncesindeki 6 maçta galibiyet alamadı. Karadeniz temsilcisi, 21 Nisan 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu maçında 1-0'lık skorla kazandığı maçın ardından 6 lig karşılaşmasında Beşiktaş'a karşı 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı.
Trabzonspor, geçen sezonun 33. haftasında rakibini Trabzon'da 2-1 yenerek 6 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.
FARKLI SKORLAR
Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? CANLI yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'ler, eksik oyuncular... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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